Twitter menace de poursuivre le propriétaire de Facebook, Meta, pour la nouvelle plate-forme Threads | Actualités scientifiques et techniques

Twitter a menacé de poursuivre le propriétaire de Facebook, Meta, pour sa nouvelle plate-forme Threads, a-t-on rapporté.

La société a écrit au patron de Meta, Mark Zuckerberg, pour lui dire qu’elle « a l’intention de faire respecter strictement ses droits de propriété intellectuelle », selon le site d’information Semafor, citant une lettre de l’avocat de Twitter Alex Spiro.

« Cela exige que Meta prenne des mesures immédiates pour cesser d’utiliser les secrets commerciaux de Twitter ou d’autres informations hautement confidentielles », aurait écrit M. Spiro dans la lettre.

Meta a lancé sa nouvelle plateforme Threads plus tôt jeudi. Le géant de la technologie, qui possède également Instagram et WhatsApp, a affirmé qu’il avait déjà enregistré 30 millions d’inscriptions.

En savoir plus:

Ce qui doit être corrigé dans Threads, selon les personnes qui viennent de commencer à l’utiliser

L’IA peut-elle faire mon travail ?

Threads a été présenté par les experts comme la réponse de Meta à Twitter – qui a connu une période de bouleversements depuis qu’Elon Musk a achevé son rachat de 44 milliards de dollars en octobre de l’année dernière.

Le chef de Tesla et SpaceX a licencié la moitié des 8 000 employés de Twitter après son rachat.

Il a également supprimé le système de vérification précédent et l’a remplacé par son propre système Twitter Blue payant.

Selon Semafor, M. Spiro, dans sa lettre, a accusé Meta d’avoir embauché d’anciens employés de Twitter qui « avaient et continuent d’avoir accès aux secrets commerciaux de Twitter et à d’autres informations hautement confidentielles ».

Construit par les Meta Instagram équipe, Threads est facturé comme une maison pour « partager des mises à jour de texte et rejoindre des conversations publiques ».

Les publications peuvent contenir jusqu’à 500 caractères et inclure des liens, des photos et des vidéos d’une durée maximale de cinq minutes.

Ils apparaissent dans une chronologie et les messages peuvent être aimés, republiés, répondus et partagés ailleurs. Mais les messages n’apparaissent pas chronologiquement, et il semble qu’il n’y ait aucun moyen de le faire ainsi.

Les utilisateurs pourront suivre des célébrités, des athlètes et des amis, dont beaucoup auront sauté d’Instagram.