Twitter a lancé une nouvelle fonctionnalité sur son application mobile qui permettrait aux utilisateurs de partager des tweets directement avec des histoires de Snapchat, dans le but d’engagement cross-média pour attirer plus d’utilisateurs. La société a partagé le développement dans un tweet jeudi, dans lequel elle a ajouté que Twitter commencerait bientôt à tester une fonctionnalité similaire pour les histoires sur Instagram pour un petit groupe d’utilisateurs iOS. Actuellement, la prise en charge des histoires Snapchat est disponible pour certains utilisateurs iOS et les utilisateurs Android devraient bientôt recevoir la fonctionnalité. La société n’a pas encore partagé ses détails de disponibilité mondiale.

Les utilisateurs iOS peuvent partager un tweet sur l’histoire de Snapchat en sélectionnant un tweet sur la plate-forme> Appuyez sur le bouton de partage> Sélectionnez Snapchat. Il semble que les utilisateurs de Snapchat ont la possibilité de placer le tweet n’importe où sur l’histoire en plus de la possibilité de personnaliser sa taille. Il y a une invite au bas du tweet sur Snapchat qui contient apparemment le lien qui redirige les utilisateurs vers l’application Twitter. On ne sait pas si les utilisateurs peuvent partager plusieurs tweets sur la même histoire sur l’application de messagerie multimédia. Les utilisateurs de Snapchat auront toujours la possibilité d’ajouter de la musique et d’autres effets à l’histoire avec le tweet, comme indiqué dans les captures d’écran disponibles sur Twitter. La nouvelle fonctionnalité serait utile pour les utilisateurs qui aiment partager des tweets sur les autres plates-formes mais qui doivent s’appuyer sur la fonctionnalité de capture d’écran. De même, les créateurs professionnels peuvent promouvoir leur pseudo Twitter car la nouvelle fonctionnalité redirigerait les utilisateurs de Snapchat ou Instagram vers la plate-forme de micro-blogging.

Dans une autre actualité liée à Twitter, la société a récemment annoncé qu’elle abandonnait la fonction de réponses par fil de discussion après que les utilisateurs se soient plaints du fait qu’ils avaient du mal à lire les conversations. Le géant des médias sociaux a commencé à tester la fonctionnalité avec iOS et les utilisateurs Web en mai pour éliminer l’encombrement d’un long fil Twitter. De plus, Twitter ferme également son prototype d’application, à savoir Twttr, disponible pour les testeurs depuis mars 2019.