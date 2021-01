Twitter a bloqué un lien vers un article dans une revue scientifique à comité de lecture suggérant que l’ivermectine, un médicament antiparasitaire, pourrait être utile contre Covid-19. La plateforme affirme que le site Web de la revue est «potentiellement dangereux».

L’utilisateur de Twitter Karl Denninger (@TickerGuy) a publié un lien vers une étude d’observation dans le European Journal of Medical and Health Sciences qui a révélé que les travailleurs de la santé à Dhaka, au Bangladesh, traités par l’ivermectine comme prophylaxie pré-exposition (PreP) étaient nettement moins susceptibles de être infecté par Covid-19. Seulement 6,9% de ceux qui ont reçu le médicament ont été testés positifs pour Covid-19, tandis que 73,3% de ceux qui n’ont pas été infectés.

Oh, alors la prophylaxie pré-exposition (de type vaccin) avec l’ivermectine ne fonctionne pas, dites-vous? Le médicament n’est qu’un "vermifuge animal"? Peut-être devriez-vous lire ceci et ensuite le pousser dans le cul de votre médecin; ces GHOULS ont tué volontairement 150 000 Américains. https://t.co/vZjdmXwC6D – Tickerguy (@tickerguy) 31 décembre 2020

À peine son tweet a-t-il claqué le « GHOULS« En charge de la réponse américaine à la pandémie (et disant aux sceptiques de coller l’étude là où le soleil ne brille pas) a été mis en ligne jeudi matin, cependant, que Denninger a découvert que Twitter avait bloqué le lien avec un écran d’avertissement informant les utilisateurs »ce site peut être dangereux.«

Les utilisateurs qui ont tenté d’accéder à la revue évaluée par des pairs ont été confrontés à une alerte indiquant que le lien était « identifié par Twitter ou [its] partenaires comme potentiellement spammeurs ou dangereux« Et pourrait potentiellement »voler des informations personnelles ou endommager des appareils électroniques.«Ce serait tout un accomplissement pour une page de texte statique uniquement sans liens ni scripts en cours d’exécution.

Le penchant de Twitter pour bloquer le trafic vers « mauvais penser«Les sites avec de fausses pages d’avertissement sont un casse-tête bien établi pour les médias alternatifs, mais ejmed.org n’est ni ZeroHedge ni BitChute. En effet, ce n’est pas du tout politique, encore moins pro ou anti-établissement. Néanmoins, le géant des médias sociaux a jugé bon de bloquer non seulement cet article, mais l’ensemble du site ejmed.org.

Remarque: ils signalent LE JOURNAL ENTIER. Oui – Twatter ne pense pas que VOUS devriez lire UN JOURNAL MÉDICAL. Pensez-y les gens – c’est exactement ce que les catholiques ont essayé il y a des années avec "les laïcs ne peuvent pas comprendre la Bible, alors ne la lisez pas ‘nous vous dirons ce qu’elle dit." – Tickerguy (@tickerguy) 31 décembre 2020

Même face à une telle différence significative entre le groupe d’essai expérimental et témoin, les auteurs ont été provisoires dans leurs conclusions, affirmant seulement que l’ivermectine « devrait être soumis à des essais à grande échelle partout dans le monde pour vérifier son efficacité en tant que prophylaxie pré-exposition pour Covid-19. »

Bien que le médicament non breveté soit surtout connu comme un médicament vermifuge, il a également une réputation établie en tant que médicament antiviral. Plus de deux douzaines d’essais ont suggéré qu’il est efficace pour traiter même le Covid-19 au stade avancé, y compris une étude réussie des mêmes chercheurs bangladais qui ont publié l’article sur l’ivermectine comme préparation.

Si un tel médicament était approuvé par la Food and Drug Administration pour le traitement du Covid-19, cependant, il pourrait compromettre l’autorisation d’utilisation d’urgence des vaccins nouvellement libérés, qui nécessite qu’il n’y ait pas de traitements sûrs et approuvés pour une maladie avant un vaccin. peut être déployé en cas d’urgence. L’ivermectine est approuvée par la FDA – comme un autre médicament controversé, l’hydroxychloroquine, elle est sur le marché depuis des décennies pour traiter d’autres affections. Cependant, l’agence a jusqu’à présent refusé d’envisager d’approuver l’ivermectine pour traiter le coronavirus.

Alors que Twitter n’a pas expliqué sa décision de bloquer l’intégralité du site Internet de l’European Journal of Medical and Health Sciences, la plateforme a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’elle supprimerait tout « trompeur»Tweets sur les vaccins. Tout message suggérant que les vaccins causent intentionnellement des dommages, « populations témoins, »Ou avoir des effets secondaires est un jeu juste, comme tout tweet suggérant que Covid-19 n’est pas sérieux. Bien que la plupart de ces consignes soient subjectives, Twitter prévoit de les doubler au cours de la nouvelle année, en ajoutant des étiquettes d’avertissement aux tweets avec « contesté»Affirme des vaccins.

Pour l’instant, cependant, Denninger semble avoir trouvé un moyen de contourner la mystérieuse explosion de sectarisme anti-académique de Twitter, en publiant une capture d’écran d’une autre étude qui est parvenue à des conclusions similaires à celles du document censuré en plus du lien.

Étiquette Will Twatter "dangereux" une école de médecine américaine? Découvrons-le: https://t.co/A9PzTvhqpc Aucun vaccin requis. Ceci est tout aussi efficace par les données, coûte 2 $ et arrête immédiatement la propagation de Covid. Arrêtez le stupide, MAINTENANT. pic.twitter.com/zsthZ5dns1 – Tickerguy (@tickerguy) 31 décembre 2020

