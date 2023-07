Twitter limitera TweetDeck aux utilisateurs « vérifiés »

Pour plus d’histoires, visitez la page d’accueil Tech and Trends.

Twitter a annoncé que TweetDeck, un programme populaire qui permet aux utilisateurs de surveiller plusieurs comptes à la fois, ne sera disponible que pour les utilisateurs « vérifiés » à partir du mois prochain.

La société de médias sociaux, achetée par le milliardaire Elon Musk l’année dernière, s’est battue pour trouver des moyens de réaliser des bénéfices, réduisant ses effectifs et augmentant ses abonnements payants.

Les utilisateurs vérifiés de Twitter sont principalement ceux qui ont payé pour recevoir une coche bleue, bien que Musk ait offert la coche à certains utilisateurs et que d’autres l’aient comme héritage du régime précédent.

TweetDeck, lancé il y a plus de dix ans, affiche les messages dans des colonnes et ses fonctions de recherche et de publication fonctionnent différemment du site Web ou de l’application.

La société a déclaré lundi dans un message d’assistance qu’elle lançait une nouvelle version de TweetDeck avec diverses nouvelles fonctions.

Le message disait :

Dans 30 jours, les utilisateurs doivent être vérifiés pour accéder à TweetDeck.

Une série de changements dans la façon dont Twitter est géré a empêché de nombreux utilisateurs de TweetDeck de voir les publications le week-end.

Twitter a acheté TweetDeck, basé à Londres, en 2011, les médias technologiques mettant le prix à 40 millions de dollars à l’époque.