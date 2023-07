Twitter limitera le nombre de tweets que les utilisateurs peuvent lire : Musk

Twitter limite le nombre de tweets par jour que divers comptes peuvent lire, pour décourager les « niveaux extrêmes » de récupération de données et de manipulation du système, a déclaré samedi le président exécutif Elon Musk dans un message sur la plate-forme de médias sociaux.

Les comptes vérifiés sont temporairement limités à la lecture de 6 000 publications par jour, a déclaré Musk, ajoutant que les comptes non vérifiés seront limités à 600 publications par jour avec de nouveaux comptes non vérifiés limités à 300.

La limitation de lecture temporaire augmentera bientôt à 8 000 messages par jour pour les utilisateurs vérifiés, 800 messages par jour pour les utilisateurs non vérifiés et 400 messages par jour pour les nouveaux utilisateurs non vérifiés, a déclaré Musk dans un article séparé sur Twitter sans fournir plus de détails sur le moment où ce serait. mis en œuvre.

Auparavant, Twitter avait annoncé qu’il obligerait les utilisateurs à avoir un compte sur la plate-forme de médias sociaux pour voir les tweets, une décision que Musk a qualifiée vendredi de « mesure d’urgence temporaire ».

Musk avait déclaré que des centaines d’organisations ou plus grattaient les données Twitter « de manière extrêmement agressive », ce qui avait un impact sur l’expérience utilisateur.

Musk avait auparavant exprimé son mécontentement à l’égard de sociétés d’intelligence artificielle comme OpenAI, propriétaire de ChatGPT, pour avoir utilisé les données de Twitter pour former leurs grands modèles linguistiques.

La plate-forme de médias sociaux avait précédemment pris un certain nombre de mesures pour reconquérir les annonceurs qui avaient laissé Twitter sous la propriété de Musk et pour augmenter les revenus des abonnements en intégrant les coches de vérification dans le programme Twitter Blue.



