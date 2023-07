Elon Musk a annoncé que Twitter applique de nouvelles limites au nombre de tweets que les utilisateurs peuvent lire, les abonnés payants vérifiés pouvant voir un plus grand nombre de publications par rapport à ceux qui ne sont pas abonnés à Twitter Blue.

Au milieu de ce que Musk décrit comme des « niveaux extrêmes de récupération de données » et de « manipulation du système » sur la plate-forme, Twitter plafonnera désormais le nombre de publications qu’un utilisateur peut voir, les nouvelles limites empêchant de nombreux utilisateurs d’utiliser Twitter jusqu’à ce que leur limite soit restaurée. .

Les utilisateurs Twitter vérifiés ont été temporairement limités à la lecture de 6 000 messages par jour – augmentés à 8 000 heures plus tard.

Les limites de taux augmentent bientôt à 8000 pour les vérifiés, 800 pour les non vérifiés et 400 pour les nouveaux non vérifiés https://t.co/fuRcJLifTn – Elon Musk (@elonmusk) 1 juillet 2023

Les comptes non vérifiés – ceux sans coche bleue – étaient initialement limités à la lecture de 600 publications par jour, tandis que les nouveaux comptes non vérifiés étaient limités à 300 publications par jour. Ces chiffres ont ensuite été portés respectivement à 800 et 400.

Que signifie « limite de débit dépassée » sur Twitter ?

La nouvelle limite de débit sur Twitter limite le nombre de tweets que les utilisateurs peuvent lire, les abonnés payants de Twitter Blue pouvant lire 8 000 messages par jour, 800 pour les utilisateurs Twitter non payants et 400 pour les nouveaux utilisateurs.

Selon Twitter, la nouvelle limite de taux est une « mesure temporaire », mais elle n’a pas précisé combien de temps elle pourrait durer.