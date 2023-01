Twitter licencie plus d’employés de l’équipe de confiance et de sécurité : rapport

Twitter Inc a procédé à de nouvelles réductions de personnel dans l’équipe de confiance et de sécurité chargée de la modération du contenu mondial et dans l’unité liée au discours de haine et au harcèlement, a rapporté Bloomberg samedi.

Au moins une douzaine de réductions supplémentaires vendredi soir ont touché les travailleurs des bureaux de l’entreprise à Dublin et à Singapour, selon le rapport, citant des personnes proches du dossier.

Parmi les personnes licenciées sur la plate-forme de médias sociaux appartenant à Elon Musk figurent Nur Azhar Bin Ayob, une recrue relativement récente en tant que responsable de l’intégrité du site pour la région Asie-Pacifique, et Analuisa Dominguez, directrice principale de la politique des revenus de Twitter, a rapporté Bloomberg.

Les travailleurs des équipes traitant de la politique sur la désinformation, les appels mondiaux et les médias d’État sur la plate-forme ont également été éliminés, ajoute le rapport.

La vice-présidente de la confiance et de la sécurité de Twitter, Ella Irwin, a confirmé à Reuters que Twitter avait procédé à des coupes dans l’équipe de confiance et de sécurité vendredi soir, mais n’a pas donné de détails. “Nous avons des milliers de personnes au sein de Trust and Safety qui travaillent à la modération de contenu et n’avons pas fait de coupes dans les équipes qui font ce travail quotidiennement”, a-t-elle déclaré par e-mail. Certaines des réductions, a-t-elle ajouté, concernaient des domaines qui manquaient de volume suffisant à l’avenir ou où il était logique de se consolider.

Twitter a licencié environ 3 700 employés début novembre dans le cadre d’une mesure de réduction des coûts par Musk, et des centaines d’autres ont ensuite démissionné.

La société a également été frappée par un procès le mois dernier qui a affirmé que la société de médias sociaux ciblait de manière disproportionnée les employées dans les licenciements.

