Twitter licencie plus de censeurs – médias – RT World News

De nouveaux licenciements auraient affecté la “désinformation” et d’autres modérateurs de contenu

Le réseau social a licencié au moins une dizaine d’employés chargés de gérer les “Politique de désinformation, appels mondiaux et médias d’État” dans ses bureaux de Dublin et de Singapour, a rapporté Bloomberg samedi, citant des personnes familières avec la dernière d’une série de réformes radicales menées par le nouveau PDG de la société, Elon Musk.

La responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter, Ella Irwin, a déclaré à la publication que pour “consolider les équipes” l’entreprise n’a fait qu’éliminer les postes en double et supprimer des emplois dont la charge de travail n’était pas suffisante pour justifier leur existence. Les coupes de vendredi auraient affecté le responsable de l’intégrité du site pour la région Asie-Pacifique de Twitter, Nur Azhar Bin Ayob, et la directrice principale de la politique des revenus, Analuisa Dominguez, tandis que d’autres ont demandé à ne pas être identifiés.

Dans une déclaration séparée à Reuters, Irwin a admis de nouvelles coupes dans son département, mais a déclaré que l’entreprise avait encore “des milliers de personnes” responsable de la modération du contenu et a “pas fait de coupes dans les équipes qui font ce travail au quotidien.”

Après avoir finalisé son achat de Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre, Musk a reconnu que la faillite était une possibilité pour le géant des médias sociaux s’il ne commençait pas à générer plus de liquidités. Dans une tentative de réduire les coûts, il a licencié la moitié du personnel de l’entreprise, y compris la plupart des cadres supérieurs et a ordonné aux employés restants de cesser de travailler à domicile. Dans l’ensemble, on estime que les deux tiers des employés et sous-traitants de l’entreprise dans le monde ont été licenciés, licenciés ou démissionnés.















En tant que nouveau propriétaire du site, Musk a également poussé à réduire les restrictions de contenu, promettant de faire de Twitter un refuge pour la liberté d’expression, tout en inaugurant une série de changements de politique qui ont déclenché des réactions négatives de la part de l’establishment médiatique et de ses alliés célèbres. Il a réactivé les comptes de dizaines de ses utilisateurs les plus controversés et a commencé à partager des communications internes à l’entreprise faisant allusion à un complot politique massif entre l’administration américaine, les agences de renseignement et les plateformes Big Tech pour censurer les histoires, les opinions et les personnes politiquement gênantes.

Le milliardaire a semblé reconnaître que tout le monde n’a pas soutenu ses récents détournements politiques cette semaine, interrogeant ses partisans pour savoir s’il devrait « rester en dehors de la politique » ou alors “continue de tirer sur ses pieds.” Il a plaisanté plus tard, que “Si je creuse ma tombe assez profondément, peut-être qu’elle sortira de l’autre côté de la Terre.”