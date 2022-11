Twitter licencie les sous-traitants alors que la réduction des effectifs se poursuit – médias – RT World News

“Un grand nombre” de travailleurs de la modération de contenu, de l’immobilier et du marketing auraient été licenciés

Le nouveau PDG de Twitter, Elon Musk, a été licencié “un grand nombre” des sous-traitants des départements de modération de contenu, de l’immobilier et du marketing de l’entreprise, a révélé samedi le journaliste technique Casey Newton. Les licenciements brusques font que ceux qui ont survécu aux coupures s’inquiètent pour leur avenir dans l’entreprise sans personne à qui se présenter ou même à signer sur leurs feuilles de temps.

Comme les 50% du personnel à temps plein de Twitter que Musk a licenciés depuis qu’il a pris le contrôle de l’entreprise le mois dernier, de nombreux entrepreneurs licenciés n’ont appris qu’ils n’étaient plus employés que lorsqu’ils ont découvert que les connexions de leur entreprise ne fonctionnaient pas, ont déclaré des sources à Newton. Un travailleur a affirmé n’avoir découvert qu’il avait été licencié qu’en lisant les tweets du journaliste, tandis qu’un autre entrepreneur aurait vu ses informations d’identification désactivées “en train d’apporter des changements critiques à nos flux de travail de sécurité des enfants.”

Le bain de sang a laissé le géant des médias sociaux dans le désarroi, à tel point que la direction a discrètement tendu la main pour réembaucher certains employés après avoir réalisé qu’ils étaient nécessaires pour des projets prioritaires, selon Axios. L’ensemble du personnel des communications a été licencié, ce qui signifie que les demandes des médias sont restées sans réponse. Plusieurs autres dirigeants, dont le responsable de la confiance et de la sécurité Yoel Roth et trois hauts responsables de la sécurité et de la conformité, ont démissionné.















Musk a averti jeudi que sa nouvelle entreprise pourrait faire face à la faillite, écrivant dans sa première note au personnel qu’il y avait «il y a de fortes chances que Twitter ne survivra pas au ralentissement économique à venir« à moins que cela ne puisse rapporter »revenus d’abonnement importants.” Le modèle financier basé sur la publicité existant de l’entreprise semble s’effondrer, grâce à un boycott des annonceurs mené par des groupes de défense comme la Ligue anti-diffamation qui se sont hérissés de la promesse de Musk d’assouplir la lourde censure de la plate-forme. Alors que l’homme le plus riche du monde rencontrait les dirigeants du boycott et promettait une répression contre “discours de haine“, a déclaré le Center for Countering Digital Hate dans un rapport publié samedi, selon lequel les discours de haine avaient en fait augmenté sous sa direction.

Pendant ce temps, le service de vérification remanié de Twitter, qui était censé rapporter de l’argent tout en démocratisant la coche bleue en permettant à quiconque d’en acheter un pour 8 $ par mois, a été interrompu la semaine dernière au milieu d’un flot d’usurpations d’identité – dont l’actrice Kathy Lee Griffin se faisant passer pour la Tesla PDG lui-même.