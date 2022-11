Twitter licencie le personnel africain – médias

Les employés auraient été «insultés» pour avoir reçu des lettres impersonnelles de la direction leur disant qu’ils avaient été licenciés

Le géant des médias sociaux Twitter a licencié la quasi-totalité de ses employés au Ghana, son seul bureau africain, invoquant des problèmes financiers, selon plusieurs reportages. Des sources ont déclaré à CNN que tous les employés d’une vingtaine d’employés sauf un avaient été licenciés. Le licenciement de masse a eu lieu trois jours seulement après le retour des travailleurs au bureau physique pour la première fois depuis qu’ils ont été renvoyés chez eux pour travailler à distance pour Covid-19.

Les travailleurs sont arrivés au bureau de la capitale du pays, Accra, vendredi pour découvrir qu’ils avaient été bloqués du système informatique de l’entreprise et de leurs comptes de messagerie professionnels. Les messages de licenciement qu’ils ont reçus dans leurs comptes de messagerie personnels ont été adressés de manière générique, sans noms individuels, ont déclaré d’anciens employés à CNN.

Le ton brusque des e-mails en a surpris certains, selon les rapports. “C’est très insultant, du courrier à l’absence de prochaines étapes au ton de la lettre, tout simplement», a déclaré un ancien employé à la BBC mercredi.

Les employés ont reçu pour instruction de ne pas «contacter ou traiter avec des clients, des clients, des autorités, des banques, des fournisseurs ou d’autres employés de la Société», selon les médias qui ont obtenu des copies de la lettre. On leur a également dit d’informer Twitter si quelqu’un les contactait.

Les ex-tweeps ont reçu l’ordre de rester disponibles si Twitter avait à nouveau besoin de leurs services et ont été avertis de ne pas commencer à travailler avec une autre entreprise avant leur dernier jour sur Twitter, qui a été nommé le 4 décembre. Selon la BBC, cette exigence viole les lois du travail locales. les employeurs qui dictent doivent donner un préavis d’au moins trois mois avant de licencier qui que ce soit. Les employés licenciés auraient également droit à une indemnité de licenciement, que plusieurs ont déclaré au point de vente qu’ils n’avaient pas reçue.

Après avoir acquis Twitter pour 44 milliards de dollars le mois dernier, Musk s’est immédiatement mis au travail en réduisant les rangs. L’homme le plus riche du monde craint que l’entreprise ne perde 4 millions de dollars par jour et il prévoit de licencier à terme quelque 3 700 membres du personnel.

Des cadres supérieurs comme le PDG Parag Agrawal et le directeur juridique, politique et de la sécurité Vijaya Gadde, ainsi que l’ensemble du conseil d’administration, ont déjà été mis à la porte, et une poignée d’employés de Twitter licenciés aux États-Unis ont déjà déposé un recours collectif. , les accusant de ne pas avoir reçu un préavis suffisant en vertu de la loi fédérale avant qu’ils ne soient eux aussi exclus des comptes de leur entreprise la semaine dernière.

Musk a publié une sorte de clause de non-responsabilité sur son Twitter mercredi, avertissant que la société ferait «beaucoup de choses stupides dans les mois à venir”, mais inverserait ceux qui ne fonctionnaient pas.