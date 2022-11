Twitter licencie la moitié du personnel alors que Musk lance une refonte

Les travailleurs du monde entier ont été mis à la porte et se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur frustration.

Twitter a fermé l’accès à ses bureaux dans le monde entier, demandant aux employés de rester chez eux pour attendre des nouvelles de leur sort.

Elon Musk s’est efforcé de trouver de nouvelles façons pour Twitter de gagner de l’argent après son rachat gigantesque.

Twitter a licencié la moitié de ses 7 500 employés vendredi alors que le nouveau propriétaire Elon Musk a lancé sa refonte majeure de l’entreprise en difficulté une semaine seulement après son rachat à succès.

Un document interne consulté par l’AFP indique qu'”environ 50 %” des employés ont été touchés et se verraient immédiatement refuser l’accès aux ordinateurs et aux e-mails de l’entreprise.

Des travailleurs du monde entier ont été mis à la porte et se sont rendus sur Twitter pour exprimer leur frustration ou leur incrédulité et dire au revoir à l’une des entreprises les plus emblématiques de la Silicon Valley.

“Je me suis réveillé en apprenant que mon temps de travail chez Twitter était terminé. J’ai le cœur brisé. Je suis dans le déni”, a déclaré Michele Austin, directrice des politiques publiques de Twitter pour les États-Unis et le Canada.

“En ce qui concerne la réduction des effectifs de Twitter, malheureusement, il n’y a pas d’autre choix lorsque l’entreprise perd plus de 4 millions de dollars par jour”, a tweeté Musk vendredi soir dans son premier commentaire sur le sujet, 24 heures après le premier e-mail de l’entreprise informant les employés des licenciements à venir.

Avant les licenciements, Twitter a fermé l’accès à ses bureaux dans le monde entier, demandant aux employés de rester chez eux pour attendre des nouvelles de leur sort par e-mail.

“C’est une façon assez inhumaine de traiter les gens. Cela ressemble à un effort mercenaire, ils essaient d’économiser de l’argent à tout prix”, a déclaré un employé licencié qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat.

L’abattage fait partie des efforts déployés par Musk pour trouver des moyens de payer le gigantesque contrat de 44 milliards de dollars pour lequel il a contracté des milliards de dollars de dettes et vendu pour 15,5 milliards de dollars d’actions de Tesla, sa société de voitures électriques.

Des sources de l’entreprise ont déclaré que les équipes de Musk imposaient un rythme effréné aux employés restants, faisant appel à des développeurs de Tesla pour superviser le travail de “Tweeps”, le nom interne des employés de Twitter.

On dit que Musk, le chef de Tesla et de SpaceX, doit 1 milliard de dollars d’intérêts annuels uniquement pour payer un accord qu’il a tenté de contourner presque dès qu’il l’a conclu en avril.

Musk s’est efforcé de trouver de nouvelles façons pour Twitter de gagner de l’argent après son rachat gigantesque, y compris une idée de facturer aux utilisateurs 8 $ par mois pour les comptes vérifiés.

Ces mesures aideraient à surmonter la perte potentielle d’annonceurs, la principale source de revenus de Twitter, de nombreuses grandes marques mondiales suspendant leurs achats d’annonces, effrayées par le mépris bien connu de Musk pour les contrôles de contenu.

‘Déçu !

Le magnat mercurial s’est plaint vendredi sur Twitter d’une “baisse massive des revenus” qu’il a imputée aux “groupes militants” qui faisaient pression sur les annonceurs.

“Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour apaiser les militants. Extrêmement foiré ! Ils essaient de détruire la liberté d’expression en Amérique”, a-t-il ajouté.

Cela semblait faire référence à la récente réunion de Musk avec des groupes de défense des droits civiques au cours de laquelle il avait entendu des inquiétudes quant au fait que Twitter ouvrirait les vannes aux discours de haine une semaine avant les élections de mi-mandat aux États-Unis.

Dans un effort pour apaiser les nerfs, Musk avait juré que Twitter ne deviendrait pas un “paysage d’enfer libre pour tous”, mais depuis qu’il a repris l’entreprise, il a également partagé un tweet relayant une théorie du complot sur une agression contre le mari de US House. Conférencière Nancy Pelosi.

“Nous assistons à la destruction en temps réel de l’un des systèmes de communication les plus puissants au monde. Elon Musk est un milliardaire erratique qui n’est dangereusement pas qualifié pour gérer cette plate-forme”, a déclaré Nicole Gill, directrice exécutive d’Accountable Tech.

Elle faisait partie d’une coalition de 60 groupes de défense des droits appelant vendredi au boycott des annonceurs de la plateforme appartenant à Musk.

Derrick Johnson, président de la NAACP, une organisation de défense des droits civiques de premier plan, a déclaré qu’il serait “immoral, dangereux et hautement destructeur pour notre démocratie que tout annonceur finance une plate-forme qui alimente les discours de haine, le déni électoral et les théories du complot”.

“Jusqu’à ce que des mesures soient prises pour en faire un espace sûr, nous appelons les entreprises à suspendre toute publicité sur Twitter”, a-t-il ajouté.

Le responsable de la sécurité et de l’intégrité de Twitter, Yoel Roth, a tenté d’apaiser les inquiétudes, affirmant qu’environ 15% de son département avaient été licenciés par rapport aux réductions de 50% à l’échelle de l’entreprise.

Les “capacités de modération de base du site restent en place”, a-t-il tweeté.

Bien qu’extrêmement influente auprès des faiseurs d’opinion et des célébrités, la société californienne a longtemps lutté pour générer des bénéfices et n’a pas réussi à suivre le rythme de Facebook, Instagram et TikTok pour gagner de nouveaux utilisateurs.

Dans le signe que les choses ne s’amélioraient pas, les données ont montré que Twitter avait peut-être perdu plus d’un million d’utilisateurs depuis que Musk avait pris le relais.

Les estimations de Bot Sentinel, une entreprise qui suit les comptes Twitter, suggèrent que plus de 875 000 utilisateurs ont désactivé leurs comptes entre le 27 octobre et le 1er novembre, tandis qu’un demi-million d’autres ont été suspendus.