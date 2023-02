Twitter légalise les publicités sur le cannabis

Alors que la marijuana reste illégale au niveau fédéral, des dizaines d’États américains l’ont dépénalisée dans une certaine mesure

Twitter a donné son feu vert aux sociétés de cannabis pour diffuser des publicités sur sa plate-forme dans certains États américains, le géant des médias sociaux affirmant qu’il autoriserait “responsable” commercialisation du pot tant que les vendeurs respectent une série de restrictions.

La société a annoncé le changement de politique dans un article de blog mercredi, déclarant que cela fonctionnerait pour permettre “plus de marques pour se connecter à la conversation sur le cannabis” sur Twitter.

“À ce jour, dans certains États américains, nous avons pris des mesures pour assouplir notre politique sur les annonces de cannabis afin de créer davantage d’opportunités pour un marketing responsable du cannabis – le plus grand pas en avant de toute plateforme de médias sociaux”, a déclaré la responsable des ventes et des partenariats de Twitter aux États-Unis, Alexa Alianiello. “À l’avenir, Twitter permet aux annonceurs de promouvoir la préférence de marque et le contenu informatif lié au cannabis pour les produits et services liés au CBD, au THC et au cannabis.”

Cependant, les entreprises de l’industrie de la marijuana qui cherchent à diffuser des publicités sur Twitter devront répondre à un certain nombre d’exigences avant de pouvoir le faire. Avant tout, les annonceurs doivent être “licencié par les autorités compétentes” dans leur région pour offrir des produits à base de cannabis, ainsi que “pré-autorisé par Twitter.”

Une fois approuvées, les entreprises seront tenues de limiter leurs publicités aux juridictions où le cannabis est légal et ne pourront pas promouvoir directement l’utilisation de produits liés au pot (à l’exception de certains produits topiques à base de CBD contenant des quantités négligeables de THC, le principal composé psychoactif dans cannabis). Il est également interdit aux annonceurs de cibler les clients de moins de 21 ans et de ne pas “Appel aux mineurs” de quelque manière que.

Alors que d’autres plateformes de médias sociaux autorisent les publicités pour certains produits à base de chanvre et de CBD, Twitter est le premier géant de la technologie à autoriser la publicité liée au cannabis médicinal ou récréatif, qui a été légalisé dans 21 États américains et décriminalisé dans 10 autres. Il reste cependant illégal au niveau fédéral, le gouvernement classant la substance comme une drogue de l’annexe I – le niveau le plus élevé en vertu de la Loi sur les substances contrôlées de 1971.