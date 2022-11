Twitter lancera un nouveau badge de vérification “officiel” pour représenter les comptes véritablement vérifiés

Esther Crawford, chef de produit chez Twitter, a annoncé que le réseau social travaillait sur un nouveau badge de vérification « officiel » secondaire pour représenter les comptes véritablement vérifiés qui représentent les utilisateurs de haut niveau de Twitter.

Dans une prochaine mise à jour de la plateforme, Twitter va changer les fondamentaux de son système de vérification existant en vendant la coche de vérification bleue emblématique qui était auparavant donné pour sélectionner des comptes qui avaient été vérifiés et considérés comme authentiques et authentiques par Twitter, et à la place donnant à tout utilisateur payant qui s’abonne à Twitter Blue avec la coche, sans aucun type de vérification d’identité, ce qui signifie que le badge bleu d’origine sera ne sera plus un moyen de savoir si un compte est authentique.

La décision de vendre des badges bleus a été vivement critiquée par des responsables gouvernementaux, des entreprises, des marques et des personnes influentes qui considèrent la décision du PDG de Twitter, Elon Musk, de vendre la vérification comme irresponsable, exposant de nombreux utilisateurs de haut niveau de Twitter à un risque d’usurpation d’identité. diffusion de fausses informations.

Avant le lancement du nouveau déploiement du badge bleu payant du réseau socialTwitter a maintenant confirmé qu’un badge de vérification secondaire est en cours de test, remplaçant le badge de vérification existant en ne s’affichant que lorsqu’un compte est jugé authentique.

“Beaucoup de gens ont demandé comment vous pourrez faire la distinction entre @TwitterBlue les abonnés avec des coches bleues et des comptes vérifiés comme officiels, c’est pourquoi nous introduisons le label “Officiel” pour sélectionner les comptes lors de notre lancement », a déclaré Esther mardi.

“Tous les comptes précédemment vérifiés n’obtiendront pas le label “Officiel” et le label n’est pas disponible à l’achat. Les comptes qui le recevront comprennent les comptes gouvernementaux, les sociétés commerciales, les partenaires commerciaux, les principaux médias, les éditeurs et certaines personnalités publiques.

“Le nouveau Twitter Blue n’inclut pas la vérification d’identité – c’est un abonnement payant opt-in qui offre une coche bleue et l’accès à certaines fonctionnalités. Nous continuerons à expérimenter des moyens de différencier les types de comptes. »

Il n’est pas clair comment Twitter décidera quels comptes sont adaptés au nouveau badge de vérification “officiel” secondaire.