Twitter : lancement d’un abonnement mensuel à 8 $

NEW YORK –

Twitter a lancé samedi un service d’abonnement pour 8 dollars par mois qui comprend une coche bleue désormais attribuée aux comptes vérifiés alors que le nouveau propriétaire Elon Musk révise le système de vérification de la plate-forme juste avant les élections américaines de mi-mandat.

Dans une mise à jour des appareils Apple iOS, Twitter a déclaré que les utilisateurs qui “s’inscrivent maintenant” peuvent recevoir la coche bleue à côté de leur nom “tout comme les célébrités, les entreprises et les politiciens que vous suivez déjà”.

Le changement représente la fin du système de vérification actuel de Twitter, qui a été lancé en 2009 pour empêcher les usurpations d’identité de comptes de haut niveau tels que des célébrités et des politiciens. Avant la refonte, Twitter comptait environ 423 000 comptes vérifiés, dont beaucoup étaient des journalistes de base du monde entier que la société vérifiait, quel que soit le nombre de ses abonnés.

Les experts ont exprimé de graves inquiétudes quant à la modification du système de vérification de la plate-forme qui, bien qu’imparfait, a aidé les 238 millions d’utilisateurs quotidiens de Twitter à déterminer si les comptes dont ils obtenaient des informations étaient authentiques. La mise à jour que Twitter a apportée à la version iOS de son application ne mentionne pas la vérification dans le cadre du nouveau système de “contrôle bleu”.

Cela survient un jour après que l’entreprise a commencé à licencier des travailleurs pour réduire les coûts et que de plus en plus d’entreprises suspendent la publicité sur Twitter alors qu’un monde des affaires prudent attend de voir comment il fonctionnera sous son nouveau propriétaire.

Environ la moitié des 7 500 employés de l’entreprise ont été licenciés, a tweeté Yoel Roth, responsable de la sécurité et de l’intégrité de Twitter.

Le co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a blâmé samedi ces pertes d’emplois généralisées. Il a eu deux mandats en tant que PDG de Twitter, le plus récent s’étendant de 2015 à 2021.

« J’assume la responsabilité de la raison pour laquelle tout le monde est dans cette situation : j’ai augmenté la taille de l’entreprise trop rapidement », a-t-il tweeté. “Je m’excuse pour cela.”

Musk a tweeté vendredi soir qu’il n’y avait pas d’autre choix que de supprimer les emplois “lorsque l’entreprise perd plus de 4 millions de dollars par jour”. Il n’a pas fourni de détails sur les pertes quotidiennes de l’entreprise et a déclaré que les employés qui perdaient leur emploi se voyaient offrir trois mois de salaire à titre d’indemnité de départ.

Pendant ce temps, Twitter a déjà connu “une baisse massive de ses revenus” en raison de la pression exercée par des groupes d’activistes sur les annonceurs pour qu’ils quittent la plate-forme, a tweeté Musk vendredi. Cela frappe durement Twitter en raison de sa forte dépendance à la publicité jusqu’à présent pour gagner de l’argent. Au cours des six premiers mois de cette année, près de 92 $ sur 100 $ de revenus provenaient de la publicité.

United Airlines est devenue la dernière grande marque à suspendre la publicité sur Twitter. United, basé à Chicago, a confirmé samedi qu’il avait fait le pas, mais a refusé d’en discuter les raisons ou ce qu’il aurait besoin de voir pour reprendre la publicité sur la plateforme.

Il a rejoint la liste croissante des grandes entreprises qui suspendent les publicités sur Twitter, notamment General Motors, REI, General Mills et Audi.

Musk a tenté de rassurer les annonceurs la semaine dernière, affirmant que Twitter ne deviendrait pas un “paysage d’enfer libre pour tous” en raison de ce qu’il appelle son engagement en faveur de la liberté d’expression.

Mais des inquiétudes subsistent quant à savoir si une touche plus légère à la modération du contenu sur Twitter entraînera l’envoi par les utilisateurs de tweets plus offensants. Cela pourrait nuire aux marques des entreprises si leurs publicités apparaissent à côté d’elles.