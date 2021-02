Twitter laissera bientôt les créateurs de contenu facturer des tweets exclusifs et une newsletter via «  Super Follows  »

Twitter a annoncé deux changements substantiels qui visent principalement les médias en ligne et les autres créateurs de contenu professionnel sur la plateforme de micro-blogging. La société a annoncé le lancement du service d’abonnement Super Follows pour permettre aux créateurs de facturer des frais pour les tweets exclusifs et autres contenus, sur une base mensuelle. Notamment, les abonnés abonnés au programme auront droit à des offres et des réductions, à un accès communautaire, etc. Pour améliorer encore le modèle Super Follows, la plate-forme de micro-blogging prévoit de lancer une nouvelle fonctionnalité Communautés qui permettra aux utilisateurs de créer, découvrir et rejoindre des micro-communautés en fonction de leurs intérêts – similaire à un groupe Facebook.

Les derniers changements ont été annoncés lors du discours d’ouverture de la journée des analystes de Twitter le 25 février, au cours duquel la société a partagé des informations et des stratégies liées à la plate-forme. Selon une capture d’écran, il semble que les utilisateurs devront payer un loyer mensuel aux créateurs de contenu ou aux agences de presse pour des articles exclusifs. La capture d’écran met également en évidence un utilisateur facturant 5 $ (Rs 370) pour du contenu tel que la newsletter, du contenu exclusif, des offres et des réductions et l’accès à la communauté. De plus, les abonnés recevront un badge dédié. Il est; cependant, on ne sait pas dans quelle mesure Twitter réduira ce modèle.

En fin de compte, il appartiendra aux utilisateurs de savoir comment ils utiliseront la fonctionnalité Super Follows de Twitter, bien qu’elle place la plate-forme sur la même page que ses concurrents comme Facebook et Google qui explorent de nouvelles façons de monétiser leurs plates-formes. Twitter a également annoncé une nouvelle fonctionnalité de type groupe Facebook, baptisée Communautés, dans laquelle les utilisateurs peuvent former des «communautés» en fonction de leurs intérêts. Les communautés exclusives font également partie du modèle Super Follow de Twitter pour permettre aux créateurs de proposer du contenu spécialisé. Il n’y a pas encore de calendrier pour le déploiement de l’une de ces fonctionnalités. Le site Web de micro-blogging doit encore partager plus de détails.

Notamment, le dernier rapport de Twitter « Participation saine: priorités des produits de consommation » note que la société a ajouté 40 millions d’utilisateurs actifs quotidiens au quatrième trimestre 2020. Le rapport ajoute que la société prévoit également de lancer le mode sécurité pour masquer les tweets de spam ou abusifs. Il y a une fonction Birdwatch en préparation pour lutter contre la désinformation. Cela permettra apparemment aux utilisateurs d’ajouter du contexte aux tweets qui semblent offrir des informations trompeuses sous la forme de notes au bas du tweet.