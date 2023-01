Twitter : la désinformation sur le climat augmente | Nouvelles de CTV

WASHINGTON –

Recherchez le mot “climat” sur Twitter et la première recommandation automatique n’est pas “crise climatique” ou “emplois climatiques” ou même “changement climatique” mais plutôt “arnaque climatique”.

En cliquant sur la recommandation, des dizaines de messages nient la réalité du changement climatique et font des déclarations trompeuses sur les efforts pour l’atténuer.

Une telle désinformation a prospéré sur Twitter depuis son rachat par Elon Musk l’année dernière, mais le site n’est pas le seul à promouvoir du contenu qui, selon les scientifiques et les défenseurs de l’environnement, sape le soutien public aux politiques destinées à répondre au changement climatique.

“Ce qui se passe dans l’écosystème de l’information constitue une menace directe pour l’action”, a déclaré Jennie King, responsable de la recherche et de la réponse sur le climat à l’Institute for Strategic Dialogue, une organisation à but non lucratif basée à Londres. “Cela plante ces graines de doute et fait penser aux gens qu’il n’y a peut-être pas de consensus scientifique.”

L’institut fait partie d’une coalition de groupes de défense de l’environnement qui a publié jeudi un rapport sur le suivi de la désinformation sur le changement climatique dans les mois avant, pendant et après le sommet des Nations Unies sur le climat en novembre.

Le rapport reproche aux plateformes de médias sociaux, entre autres, de ne pas avoir appliqué leurs propres politiques interdisant la désinformation sur le changement climatique. Ce n’est que le dernier à souligner le problème croissant de la désinformation climatique sur Twitter.

Meta, qui possède Facebook et Instagram, a autorisé près de 4 000 publicités sur son site – la plupart achetées par des entreprises de combustibles fossiles – qui ont rejeté le consensus scientifique derrière le changement climatique et critiqué les efforts pour y répondre, ont découvert les chercheurs.

Dans certains cas, les publicités et les messages ont cité l’inflation et les craintes économiques comme raisons de s’opposer aux politiques climatiques, tout en ignorant les coûts de l’inaction. Les chercheurs ont également découvert qu’un nombre important de comptes publiant de fausses déclarations sur le changement climatique diffusaient également des informations erronées sur les élections américaines, le COVID-19 et les vaccins.

Twitter n’a pas répondu aux questions de l’Associated Press. Un porte-parole de Meta a cité la politique de l’entreprise interdisant les publicités qui se sont avérées fausses par ses partenaires de vérification des faits, un groupe qui comprend l’AP. Les publicités identifiées dans le rapport n’avaient pas été vérifiées.

Sous Musk, Twitter a licencié des milliers d’employés et apporté des modifications à sa modération de contenu qui, selon ses détracteurs, ont sapé l’effort. En novembre, la société a annoncé qu’elle n’appliquerait plus sa politique contre la désinformation sur le COVID-19. Musk a également réintégré de nombreux utilisateurs auparavant interdits, dont plusieurs qui avaient répandu des allégations trompeuses sur le changement climatique. Les cas de discours de haine et d’attaques contre les personnes LGBTQ ont explosé.

Les tweets contenant “escroquerie climatique” ou d’autres termes liés au déni du changement climatique ont augmenté de 300% en 2022, selon un rapport publié la semaine dernière par l’organisation à but non lucratif Advance Democracy. Alors que Twitter avait qualifié une partie du contenu de désinformation, de nombreux messages populaires n’étaient pas étiquetés.

Le nouveau système de vérification de Musk pourrait faire partie du problème, selon un rapport du Center for Countering Digital Hate, une autre organisation qui suit la désinformation en ligne. Auparavant, les coches bleues étaient détenues par des personnes connues du public telles que des journalistes, des représentants du gouvernement ou des célébrités.

Désormais, toute personne prête à payer 8 $ par mois peut demander une coche. Les publications et les réponses des comptes vérifiés reçoivent un coup de pouce automatique sur la plate-forme, ce qui les rend plus visibles que le contenu des utilisateurs qui ne paient pas.

Lorsque les chercheurs du Center for Countering Digital Hate ont analysé les comptes vérifiés après la prise de contrôle de Musk, ils ont découvert qu’ils diffusaient quatre fois plus de fausses informations sur le changement climatique par rapport aux utilisateurs vérifiés avant l’achat de Musk.

Les systèmes de vérification sont généralement créés pour garantir aux utilisateurs que les comptes qu’ils suivent sont légitimes. Le nouveau système de Twitter, cependant, ne fait aucune distinction entre les sources faisant autorité sur le changement climatique et toute personne disposant de 8 dollars et d’une opinion, selon Imran Khan, directeur général du centre.

“Nous avons découvert”, a déclaré Khan, “qu’il a en fait mis des propulseurs de roquettes sur la propagation de mensonges et de désinformation”.