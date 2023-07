NEW YORK –

Meta, parent de Facebook, a officiellement lancé mercredi son concurrent Twitter, Threads, après avoir confirmé ses plans pour l’application il y a à peine trois mois.

Threads a déjà bien démarré : 10 millions d’utilisateurs se sont inscrits à l’application dans les sept premières heures suivant son lancement, selon la société, dont un grand nombre de marques, de célébrités, de journalistes et de nombreux autres comptes importants.

L’ambiance sur Threads mercredi soir ressemblait un peu au premier jour d’école, les premiers utilisateurs se précipitant pour essayer l’application et écrire leurs premiers messages – et certains se demandant si l’application pourrait finir par être le « tueur de Twitter ». Jeudi matin, Threads était la meilleure application gratuite sur l’App Store d’Apple et l’un des sujets les plus tendance sur Twitter.

Les discussions pourraient constituer une menace sérieuse pour Twitter, qui a subi des contrecoups depuis qu’Elon Musk a repris la plate-forme en octobre 2022 et l’a gérée avec une approche à la volée. Mais Twitter est devenu particulièrement vulnérable ces derniers jours, provoquant la colère des utilisateurs à cause d’une limite temporaire sur la quantité de contenu que les utilisateurs peuvent voir chaque jour. Et pour Meta, Threads pourrait encore étendre son empire d’applications populaires et fournir une nouvelle plate-forme sur laquelle vendre des publicités.

Voici tout ce que nous savons à ce jour sur les Threads de Meta :

QU’EST-CE QUE LES FILS ?

Threads est une nouvelle application de la société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp. La plate-forme ressemble beaucoup à Twitter, avec un flux de publications en grande partie textuelles – bien que les utilisateurs puissent également publier des photos et des vidéos – où les gens peuvent avoir des conversations en temps réel.

Meta a déclaré que les messages publiés sur Threads auront une limite de 500 caractères. Semblable à Twitter, les utilisateurs peuvent répondre, republier et citer les messages d’autres utilisateurs. Mais l’application associe également l’esthétique et le système de navigation existants d’Instagram et offre la possibilité de partager des publications de Threads directement sur Instagram Stories.

Les comptes de thread peuvent également être répertoriés comme publics ou privés. Les comptes Instagram vérifiés sont automatiquement vérifiés sur Threads.

« La vision de Threads est de créer une option et un espace public convivial pour la conversation », a déclaré le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, dans un article de Threads après le lancement. « Nous espérons prendre ce qu’Instagram fait de mieux et créer une nouvelle expérience autour du texte, des idées et des discussions sur ce que vous pensez. »

Certains utilisateurs ont rencontré des problèmes occasionnels et des problèmes pour charger le contenu dans les premières heures après le lancement de Threads, mais il faut s’y attendre lorsque des millions d’utilisateurs rejoignent et utilisent une application à la fois.

COMMENT S’INSCRIRE ? (ET POUVEZ-VOUS PARTIR ?)

Les utilisateurs s’inscrivent via leurs comptes Instagram et conservent le même nom d’utilisateur, mot de passe et nom de compte, bien qu’ils puissent modifier leur biographie pour qu’elle soit unique à Threads. Les utilisateurs peuvent également importer la liste des comptes qu’ils suivent directement depuis Instagram, ce qui facilite grandement la mise en place de l’application.

Mais ce n’est pas si facile de quitter Threads. Alors que les utilisateurs peuvent désactiver temporairement leurs profils via la section des paramètres de l’application, la société indique dans sa politique de confidentialité que « votre profil Threads ne peut être supprimé qu’en supprimant votre compte Instagram ». Certains utilisateurs ont également exprimé des inquiétudes quant à la quantité de données que les Threads, comme Instagram, peuvent collecter sur les utilisateurs, y compris l’emplacement, les contacts, l’historique de recherche, l’historique de navigation, les informations de contact et plus encore, selon l’App Store d’Apple.

OÙ LES FILS SONT-ILS DISPONIBLES ?

Threads est disponible dans 100 pays et plus de 30 langues via iOS et Android d’Apple, selon la société.

LES FILS POURRAIENT-ILS ÊTRE LE « TWITTER KILLER » ?

Threads n’est que la dernière plate-forme lancée ces derniers mois dans l’espoir de renverser Twitter en tant qu’application incontournable pour les conversations publiques en temps réel. Mais il peut avoir la plus grande chance de succès.

De nombreux utilisateurs de Twitter ont exprimé le désir d’une alternative depuis que Musk a repris la plate-forme à la fin de l’année dernière. Des problèmes techniques fréquents et des changements de politique ont envoyé certains utilisateurs remarquables de Twitter se diriger vers les sorties.

Meta a au moins une longueur d’avance sur Twitter : la taille de sa base d’utilisateurs existante. Meta espère capturer au moins une partie de ses plus de deux milliards d’utilisateurs Instagram actifs dans le monde avec la nouvelle application. Cela est comparé à la base d’utilisateurs actifs de Twitter, qui est d’environ 250 millions.

« Cela prendra du temps, mais je pense qu’il devrait y avoir une application de conversations publiques avec plus d’un milliard de personnes dessus », a déclaré Zuckerberg dans un article de Threads. « Twitter a eu l’occasion de le faire mais n’a pas réussi. J’espère que nous le ferons.

L’échelle et l’infrastructure existantes de Meta jouent également à son avantage. Alors que de nombreux autres concurrents de Twitter déployés ces derniers mois ont obligé les utilisateurs à s’inscrire sur des listes d’attente ou à recevoir des invitations à s’inscrire, pour ensuite recréer leur réseau sur le nouveau site, Threads facilite considérablement le démarrage des utilisateurs.

Mais le PDG d’Instagram, Adam Mosseri, a noté dans une vidéo publiée sur la plate-forme que le défi pour les nouvelles plates-formes de médias sociaux n’est souvent pas d’inciter les utilisateurs à s’inscrire, mais plutôt de les maintenir engagés à long terme.

En particulier, Meta devra travailler pour empêcher le spam, le harcèlement, les théories du complot et les fausses déclarations sur Threads, des problèmes qui ont provoqué l’aigreur de nombreux utilisateurs sur Twitter. Le lancement de la nouvelle plate-forme intervient après que Meta a licencié plus de 20 000 travailleurs à partir de novembre dernier, y compris des employés de l’expérience utilisateur, du bien-être, des politiques et de l’analyse des risques. Cela survient également alors que la saison de la campagne électorale pour l’élection présidentielle américaine de 2024 s’intensifie, certains experts mettant en garde contre une vague de désinformation. Meta indique que ses directives communautaires s’appliqueront à Threads, tout comme ses autres applications.

QU’Y A-T-IL D’AUTRE POUR META ?

Pour Meta, Threads pourrait être un moyen de gagner du temps d’engagement supplémentaire sur son énorme base d’utilisateurs existante.

Bien qu’il n’y ait pas encore d’annonces sur la plate-forme, Threads pourrait également compléter l’activité publicitaire principale de Meta. L’activité publicitaire de Meta pourrait bénéficier d’un coup de pouce après avoir été confrontée aux défis d’un large déclin du marché de la publicité en ligne et des changements apportés aux pratiques de confidentialité des applications d’Apple, bien que, si l’histoire de Twitter est un guide, il est peu probable que le format attire autant de dollars publicitaires que les autres plates-formes de Meta. .

Pour Zuckerberg, cependant, le véritable tirage au sort pourrait être de tenter de battre son rival, Musk, avec qui il a ces dernières semaines prévu de s’engager dans un combat en cage. Gagner dans la bataille des réseaux sociaux, c’est peut-être encore mieux.