Le compte Twitter personnel du président américain Donald Trump a été verrouillé et fait face à une interdiction à moins qu’il ne supprime trois publications faisant référence à la fraude électorale – alors même qu’ils ont appelé ses partisans qui ont pris d’assaut le Congrès à rentrer chez eux en paix.

Twitter a cité le «Situation de violence sans précédent et continue à Washington, DC» de supprimer trois des tweets de Trump publiés mercredi, dans lesquels le président a appelé ses partisans à se retirer et à rentrer chez eux – mais a également répété ses affirmations selon lesquelles l’élection présidentielle de 2020 avait été volée et en proie à la fraude.

Qui représentait «Violations répétées et graves de notre politique d’intégrité civique», Twitter l’a annoncé mercredi soir.

En conséquence, le compte personnel de Trump restera verrouillé pendant 12 heures après avoir supprimé les trois tweets incriminés – ou indéfiniment, s’il choisit de ne pas le faire, a annoncé la société. Les violations futures de leurs politiques entraîneront «Suspension permanente» du compte.

Les violations futures des règles de Twitter, y compris nos politiques d’intégrité civique ou de menaces violentes, entraîneront la suspension permanente du @realDonaldTrump Compte. – Sécurité Twitter (@TwitterSafety) 7 janvier 2021

Facebook et YouTube ont également supprimé le message vidéo que Trump a envoyé mercredi, cherchant à dénoncer plusieurs centaines de manifestants qui ont fait irruption dans le bâtiment du Capitole et ont brièvement occupé les chambres du Sénat, de la Chambre des représentants et des bureaux du Congrès.

L’intrusion est survenue au moment où la session conjointe du Congrès répondait aux objections de plusieurs législateurs républicains à la certification des votes du collège électoral qui feraient du démocrate Joe Biden le prochain président américain. Les législateurs ont été évacués vers Fort McNair, à proximité, et beaucoup ont depuis cité les troubles comme raison d’approuver rapidement l’élection de Biden.

Le dernier tweet de Trump, qui a d’abord été qualifié de «risque de violence» puis supprimé par la plateforme, a exhorté ses partisans à «Rentrez chez vous avec amour et en paix. Souviens-toi de ce jour pour toujours!

Cependant, il a également dit que «Ce sont les choses et les événements qui se produisent lorsqu’une victoire électorale écrasante sacrée est si sans cérémonie et vicieusement dépouillée des grands patriotes qui ont été mal et injustement traités pendant si longtemps. Cela a apparemment violé la politique de toutes les plateformes de médias sociaux selon laquelle les résultats des élections de 2020 ne doivent pas être remis en question.

