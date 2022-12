Twitter interrogé dans l’UE pour une fuite de données pré-Musk de 5,4 millions d’utilisateurs

Twitter d’Elon Musk risque des amendes massives après que son principal régulateur de la confidentialité dans l’Union européenne a ouvert une enquête sur les informations faisant état d’une violation présumée des données qui a compromis les données personnelles de 5,4 millions d’utilisateurs l’année dernière.

La Commission irlandaise de protection des données a déclaré vendredi qu’elle avait décidé de lancer une enquête sur des informations selon lesquelles un ou plusieurs ensembles de données d’informations personnelles d’utilisateurs “avaient été mis à disposition sur Internet”.

“Ces ensembles de données contiendraient des données personnelles concernant environ 5,4 millions d’utilisateurs de Twitter dans le monde”, a déclaré l’agence. “Ces ensembles de données ont été signalés pour mapper les identifiants Twitter aux adresses e-mail et/ou aux numéros de téléphone des personnes concernées associées.”

L’autorité irlandaise a déclaré qu’après des discussions avec Twitter à ce sujet, elle considérait qu'”une ou plusieurs dispositions” du règlement général sur la protection des données de l’UE pourraient avoir été – et pourraient continuer à être – enfreintes. L’autorité est le principal chien de garde de certaines des plus grandes entreprises technologiques de la Silicon Valley qui ont établi une base européenne dans le pays. En vertu du RGPD, il a le pouvoir d’imposer des amendes pouvant aller jusqu’à 4 % des ventes annuelles d’une entreprise.

Entrez musc

L’examen mondial de Twitter a atteint son paroxysme après la prise de contrôle de 44 milliards de dollars par Musk. Alors que les violations présumées sont survenues avant l’achat du milliardaire, les rôles clés de contrôle du respect des réglementations ont été éliminés, suscitant des inquiétudes quant à la capacité du géant des médias sociaux à protéger les données des utilisateurs.

LIRE | Elon Musk quittera son poste de PDG de Twitter une fois qu’il aura trouvé “quelqu’un d’assez idiot pour prendre le poste”

L’Europe a été particulièrement prompte à exiger que Twitter respecte ses exigences réglementaires – de la protection des données à la vérification des discours de haine. Quelques heures après que le milliardaire Musk a conclu son accord avec l’entreprise, le commissaire européen Thierry Breton a envoyé un avertissement au nouveau propriétaire, appelant l’entreprise à « respecter nos règles ».

Depuis la prise de contrôle de Musk en octobre, il a averti que Twitter risquait de faire faillite et a institué ce qu’il a appelé un environnement de travail “hardcore” après une réduction drastique des effectifs. En moins de deux mois à la barre, il a effrayé les annonceurs, aliéné les créateurs les plus ardents de Twitter et transformé le service d’un forum de discussion sur l’actualité en un sujet tendance en soi.

Les représentants de Twitter n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée par courrier électronique. Le régulateur irlandais a déclaré qu’il s’était “engagé” avec lui sur la question et “fourni un certain nombre de réponses”.

La société a résolu cette semaine un différend avec un cadre supérieur qui a été exclu du système informatique de l’entreprise après avoir omis de répondre dans les heures à un e-mail à l’échelle de l’entreprise de Musk demandant au personnel s’il était d’accord avec le nouveau “Twitter 2.0”.

Outre la fermeture de son bureau bruxellois, son service de communication en Allemagne n’existe plus après le remaniement de Musk, selon l’ancien chef d’unité qui a poursuivi en Allemagne pour licenciement abusif.

Bien qu’il ait été critiqué pour sa lenteur à agir, le régulateur irlandais a infligé le mois dernier à Meta une amende de 265 millions d’euros (281 millions de dollars) pour ne pas avoir empêché la fuite des données personnelles de plus d’un demi-milliard d’utilisateurs de son service Facebook.