DUBAI, Émirats arabes unis (AP) – Twitter a annoncé vendredi avoir interdit de façon permanente un compte qui, selon certains en Iran, est lié au bureau du chef suprême du pays après une publication qui semblait menacer l’ancien président Donald Trump.

Dans l’image publiée par le compte suspect jeudi soir, on voit Trump jouer au golf à l’ombre d’un drone géant, avec la légende «La vengeance est certaine» écrite en farsi.

En réponse à une demande de commentaires de l’Associated Press, un porte-parole de Twitter a déclaré que le compte était faux et violait la «politique de manipulation et de spam» de l’entreprise, sans préciser comment il en est arrivé à cette conclusion.

Le tweet de la photo du golfeur-drone a enfreint la «politique de comportement abusif» de l’entreprise, a ajouté le porte-parole de Twitter.

En Iran, le compte suspect – @khamenei_site – serait lié au bureau du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, car son comportement reflétait celui d’autres comptes identifiés dans les médias publics comme liés à son bureau. Il publiait fréquemment des extraits de ses discours et d’autres contenus officiels.

Dans ce cas, le compte portait le lien vers le site Web de Khamenei.

D’autres comptes liés au bureau de Khamenei qui n’ont pas tweeté la photo du drone de golf, y compris son principal compte en anglais, sont restés actifs. La photo avait également figuré en bonne place sur le site Web du chef suprême et a été retweetée par le principal compte en farsi de Khamenei, @ Khamenei-fa, qui l’a apparemment supprimée après sa publication.

Plus tôt ce mois-ci, Facebook et Twitter ont coupé Trump de leurs plates-formes pour avoir prétendument incité à l’assaut contre le Capitole américain, une étape sans précédent qui a souligné l’immense pouvoir des géants de la technologie dans la régulation de la parole sur leurs plates-formes. Les militants ont rapidement exhorté les entreprises à appliquer leurs politiques de la même manière aux autres personnalités politiques du monde entier, afin de lutter contre les discours de haine et les contenus qui encouragent la violence.

L’avertissement dans la légende faisait référence aux remarques de Khamenei le mois dernier avant le premier anniversaire de la frappe de drones américains qui a tué le général des gardiens de la révolution iranien Qassem Soleimani à Bagdad. Dans son discours, Khamenei n’a pas appelé Trump par son nom, mais a réitéré un vœu de vengeance contre ceux qui ont ordonné et exécuté l’attaque de Soleimani.

«La vengeance arrivera certainement au bon moment», avait déclaré Khamenei.

L’Iran bloque les sites Web de médias sociaux comme Facebook et Twitter et en censure les autres. Alors que les hauts responsables ont un accès illimité aux médias sociaux, les jeunes iraniens et les citoyens avertis en technologie utilisent des serveurs proxy ou d’autres solutions de contournement pour contourner les contrôles.

Peu de temps après que l’interdiction de Trump de Twitter a déclenché des appels à cibler des tweets d’autres dirigeants politiques, la société a supprimé un message d’un autre compte lié à Khamenei qui poussait à une théorie du complot du vaccin COVID-19.

Khamenei, qui a le dernier mot sur toutes les questions étatiques en Iran, avait affirmé que les vaccins anti-virus importés des États-Unis ou de Grande-Bretagne étaient «totalement indignes de confiance».