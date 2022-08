Twitter interdit sept ambassades

La Serbie affirme que ses ambassades et un consulat américain ont été “suspendus” sans explication

Les comptes de sept ambassades serbes et d’un consulat aux États-Unis ont été “suspendu” par Twitter, a annoncé lundi le ministère des Affaires étrangères à Belgrade. La Serbie a demandé à Twitter de débloquer les comptes, arguant qu’une telle censure d’une démocratie pro-européenne qui défend la liberté d’expression était inacceptable.

Les ambassades d’Arménie, du Ghana, d’Iran, d’Indonésie, du Koweït, du Nigéria et du Zimbabwe avaient leurs comptes “suspendu” le 18 août, le ministère serbe des Affaires étrangères a dit En Lundi. La même chose est arrivée au consulat de Chicago, dans l’État américain de l’Illinois. Les suspensions sont arrivées “sans aucune explication ni notification préalable d’une éventuelle violation des règles du réseau social.”

« Sans entrer dans les politiques commerciales de Twitter, nous notons qu’il est inacceptable de censurer les bureaux diplomatiques d’un État démocratique qui n’a été sanctionné d’aucune façon. dit Belgrade.

“La Serbie est un pays stratégiquement engagé dans l’adhésion à l’Union européenne et nos normes politiques et démocratiques – y compris la liberté des médias – sont ajustées pour être conformes aux normes européennes les plus élevées”, a déclaré le ministère serbe des Affaires étrangères dans un communiqué. “Il est donc absurde qu’une série de nos bureaux diplomatiques et consulaires aient été censurés sur un réseau social qui se vante de promouvoir la démocratie et la diversité d’opinion.”

Belgrade espère que l’interdiction est “ne fait pas partie d’une tentative de contrecarrer ou de faire taire la Serbie dans sa lutte pour la vérité,» notamment sur la situation au Kosovo, a ajouté le ministère des Affaires étrangères.

Seize personnes – dont 13 députés du Parti progressiste au pouvoir – ont également été suspendues sans explication la semaine dernière. Parmi eux se trouvait Arnaud Gouillon, le travailleur humanitaire d’origine française actuellement employé à la tête du bureau du ministère des Affaires étrangères pour la coopération avec la diaspora. Son compte a depuis été restauré.

Le jour où Twitter a ciblé des comptes serbes pour les suspendre, le président serbe Aleksandar Vucic a rencontré les autorités albanaises du Kosovo à Bruxelles. Les pourparlers, médiatisés par les États-Unis et l’UE, étaient censés résoudre les tensions dans la province séparatiste.

L’OTAN a occupé le Kosovo après la guerre de 78 jours en 1999 et l’a remis aux séparatistes de souche albanaise, qui ont déclaré leur indépendance en 2008 avec le soutien des États-Unis. Belgrade refuse de reconnaître le gouvernement de Pristina, dans lequel il est soutenu par la Russie, la Chine et environ la moitié des pays du monde.