Le PDG de MyPillow, Mike Lindell, a été expulsé de Twitter pour plusieurs violations de la politique d’intégrité civique de la plateforme. Le fervent partisan de Trump a exprimé sa conviction que les résultats des élections de 2020 étaient frauduleux.

Twitter a confirmé lundi soir que Lindell avait été définitivement suspendu pour avoir enfreint les règles interdisant aux utilisateurs de «Manipuler ou interférer dans les élections ou autres processus civiques.»

Le fondateur du fabricant de literie basé au Minnesota a subi un retour de flamme sur ses déclarations publiques à la suite des émeutes au Capitole le 6 janvier. Lindell a affirmé que la violence avait été déclenchée par des agitateurs d’extrême gauche et a exhorté Donald Trump à continuer de contester les résultats présidentiels de 2020, et aurait même préconisé la loi martiale afin de garder le président Joe Biden hors de la Maison Blanche.

Des détaillants tels que Bed Bath & Beyond et Kohl’s ont déclaré qu’ils ne stockeraient plus les produits MyPillow, dans une manifestation apparente contre les activités politiques de Lindell. L’homme d’affaires fait également face à un litige potentiel de la part de Dominion Voting Systems pour avoir prétendu que la société avait conspiré pour truquer l’élection présidentielle de novembre.

Le gars de MyPillow obtiendra l'approbation de Trump, « meilleur président de l'histoire », s'il se présente comme gouverneur du Minnesota

Un porte-parole de Twitter a déclaré que l’expulsion de Lindell de la plateforme était le résultat de « Violations répétées » de sa politique d’intégrité civique, mais n’a pas précisé quels tweets avaient motivé l’interdiction. La politique stipule que la gravité des sanctions augmente en fonction du nombre de violations commises par un utilisateur.

La semaine dernière, il a été révélé que Lindell envisageait de se présenter au poste de gouverneur du Minnesota. Selon les rapports, Trump a exprimé son soutien à l’idée et a promis d’approuver sa campagne.

La décision de retirer le compte de Lindell intervient deux semaines après que la représentante Marjorie Taylor Greene (R-Georgia) a reçu une interdiction de 12 heures après avoir déclenché une série de tweets mettant en cause l’intégrité des élections sénatoriales de Géorgie.

Dans un communiqué publié en réponse à son interdiction temporaire, Greene a affirmé que les conservateurs étaient réduits au silence et « annulé » par les entreprises, ajoutant que les Américains «Ne devrait pas avoir peur de la soumission des socialistes qui veulent mettre fin à leur mode de vie».

Twitter a interdit plus de 70 000 comptes pour diffusion de théories du complot QAnon et autres informations erronées à la suite des troubles dans la capitale américaine début janvier. Plus particulièrement, la société a expulsé le président Trump du site, affirmant que ses messages pourraient inciter à de nouvelles violences. Trump a exhorté à plusieurs reprises ses partisans à rester pacifiques et a nié toute responsabilité dans les émeutes du 6 janvier, qui ont été liées à plusieurs morts.

Les mesures radicales prises par Twitter et d’autres grandes entreprises technologiques pour réglementer la parole ont déclenché un débat houleux sur le pouvoir des entreprises et la censure aux États-Unis. Le sénateur Josh Hawley (R-Missouri), qui a été qualifié de « traitre » et «Insurrectionnel» pour avoir contesté les résultats de l’élection présidentielle, a écrit dimanche un éditorial dans le New York Post dans lequel il a appelé les Américains à repousser les entreprises qui tentent de « museau » le premier amendement.

