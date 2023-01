Twitter interdit officiellement vos applications tierces préférées

Il y a environ une semaine, un tas d’applications Twitter populaires sur iOS et Android ont cessé de fonctionner et ceux qui utilisent (et créent) les applications craignaient que Twitter ne les ait coupées. Le silence a créé des tensions, seulement pour que Twitter aborde vaguement la situation dans un Tweet simple suggérant que «certaines applications» pourraient ne plus fonctionner alors que la société commençait à «appliquer ses règles d’API de longue date».

Aujourd’hui, le réseau social a mis à jour son accord de développeur avec des conditions plus claires qui interdisent essentiellement les clients tiers.

Le nouvel accord développeur (Nouveau, vieille – via Engadget) inclut une note dans la section Restrictions indiquant que vous ne “utiliser ou accéder aux Contenus sous licence pour créer ou tenter de créer un substitut ou un service ou produit similaire aux Applications Twitter. Je ne suis pas sûr que les nouveaux propriétaires de Twitter puissent être plus clairs en disant qu’ils ne veulent pas d’applications Twitter tierces et qu’ils aimeraient plutôt que vous utilisiez des applications officielles.

Pendant la majeure partie de la semaine dernière, les applications Twitter qui ont cessé de fonctionner n’ont jamais retrouvé de fonctionnalité, pour autant que je sache. Cependant, certaines applications fonctionnaient toujours, il sera donc intéressant de voir ce qui se passe maintenant. Les premiers signes indiquent que ceux qui travaillaient encore commencent à être coupés, comme Twitterific pour Mac.

Aujourd’hui marque la fin d’une époque. Malheureusement, nous avons été obligés de retirer Twitterrific des App Stores iOS et Mac. La révocation inexpliquée par Twitter de notre accès à l’API a laissé l’application sans issue. Veuillez lire notre blog pour plus d’informations🖖 https://t.co/UZSdmqZtMD – Twitterrific (@Twitterrific) 19 janvier 2023

Quelle situation malheureuse. Les applications Twitter tierces étaient sans aucun doute l’une des principales raisons pour lesquelles beaucoup ont continué à utiliser le service. Ils ont souvent proposé des versions améliorées de l’expérience Twitter et ont plus que probablement influencé la direction que les applications Twitter officielles ont suivie au fur et à mesure qu’elles se sont améliorées au fil des ans.

Vous vous souviendrez peut-être que ce n’est pas la première fois que Twitter fait le mauvais choix en ce qui concerne les applications tierces. Ils ont coupé la plupart en 2015, seulement pour admettre que le déménagement était une erreur et accueillir à nouveau l’écosystème tiers.

Connaissant l’approche combative de la plate-forme de la part de la propriété actuelle de Twitter, je ne peux pas imaginer que nous verrons ce changement inversé de si tôt.