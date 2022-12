Twitter interdit les liens vers Facebook, Instagram et d’autres rivaux des médias sociaux

Les utilisateurs de Twitter ne pourront plus se connecter à certains sites Web de médias sociaux rivaux, y compris ce que la société a qualifié dimanche de “plates-formes interdites” Facebook, Instagram et Mastodon.

C’est la dernière décision du nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, de réprimer certains discours après avoir fermé un compte Twitter la semaine dernière qui suivait les vols de son jet privé.

« Nous savons que nombre de nos utilisateurs peuvent être actifs sur d’autres plateformes de médias sociaux ; cependant, à l’avenir, Twitter n’autorisera plus la promotion gratuite de plateformes de médias sociaux spécifiques sur Twitter », a déclaré la société dans un communiqué.

Nous reconnaissons que bon nombre de nos utilisateurs sont actifs sur d’autres plateformes de médias sociaux. Cependant, nous n’autoriserons plus la promotion gratuite de certaines plateformes de médias sociaux sur Twitter. — Assistance Twitter (@TwitterSupport) 18 décembre 2022

Les plateformes interdites comprennent des sites Web grand public tels que Facebook et Instagram, ainsi que des rivaux parvenus Mastodon, Tribel, Nostr, Post et Truth Social de l’ancien président Donald Trump. Twitter n’a donné aucune explication sur la raison pour laquelle la liste noire incluait ces sept sites Web, mais pas d’autres tels que Parler, TikTok ou LinkedIn.

Twitter interdit également les promotions d’agrégateurs de liens de médias sociaux tiers tels que Linktree, que certaines personnes utilisent pour montrer où ils peuvent être trouvés sur différents sites Web.

Certains utilisateurs de Twitter se tournent vers Mastodon

Twitter avait précédemment pris des mesures contre l’un des rivaux, Mastodon, après que son compte Twitter principal ait tweeté la semaine dernière la controverse @ElonJet. Mastodon a connu une croissance rapide ces dernières semaines en tant qu’alternative pour les utilisateurs de Twitter mécontents de la refonte de Twitter par Musk depuis qu’il a acheté la société pour 44 milliards de dollars fin octobre et a commencé à restaurer des comptes qui enfreignaient les règles de l’ancien leadership de Twitter contre les comportements haineux et autres. nuit.

Certains utilisateurs de Twitter ont inclus des liens vers leur nouveau profil Mastodon et ont encouragé les abonnés à les trouver là-bas. C’est maintenant interdit sur Twitter, comme une tentative de contourner les restrictions comme en épelant “Instagram dot com” et un nom d’utilisateur au lieu d’un lien direct vers un site Web.

La société mère d’Instagram et de Facebook, Meta, n’a pas immédiatement renvoyé de demande de commentaire dimanche.

Musk a définitivement interdit le compte @ElonJet mercredi, puis a modifié les règles de Twitter pour interdire le partage de la position actuelle d’une autre personne sans son consentement.

Il a ensuite pris pour cible les journalistes qui écrivaient sur le compte de suivi des jets, qui peut encore être trouvé sur d’autres sites, dont Mastodon, Facebook, Instagram et Truth Social, alléguant qu’ils diffusaient “essentiellement des coordonnées d’assassinat”.

Musk suspend plusieurs journalistes après avoir prêché la liberté d’expression

Twitter la semaine dernière suspendu les comptes de nombreux journalistes qui couvrent la plate-forme de médias sociaux et Musk, parmi lesquels des journalistes travaillant pour le New York Times, le Washington Post, CNN, Voice of America et d’autres publications. Beaucoup de ces comptes ont été restaurés à la suite d’un sondage en ligne réalisé par Musk.

Puis, au cours du week-end, Taylor Lorenz du Washington Post est devenu le dernier journaliste à être temporairement banni de Twitter.

Lorenz a déclaré qu’elle et un autre journaliste de la technologie Post recherchaient un article concernant Musk. Elle avait essayé de communiquer avec le milliardaire, mais les tentatives sont restées sans réponse, alors elle a tenté de le contacter samedi en publiant un message sur Twitter taguant Musk et demandant une interview.

Le sujet spécifique n’a pas été divulgué dans le tweet, bien qu’il ait été en réponse au tweet de Musk au sujet d’un incident présumé plus tôt dans la semaine impliquant un “harceleur violent” dans le sud de la Californie et aux plaintes de Musk concernant des journalistes qui auraient révélé l’emplacement de sa famille en faisant référence au jet- compte traqueur.

Lorsqu’elle est revenue plus tard samedi pour vérifier s’il y avait une réponse sur Twitter, Lorenz a reçu une notification indiquant que son compte était “suspendu définitivement”.

“Je ne dirai pas que je ne l’avais pas anticipé”, a déclaré Lorenz dans une interview téléphonique tôt dimanche avec l’Associated Press. Elle a dit qu’elle n’avait pas reçu de raison précise pour l’interdiction.

Sally Buzbee, rédactrice en chef du Washington Post, a déclaré dimanche dans un communiqué écrit que “la suspension arbitraire d’un autre journaliste du Post sape davantage l’affirmation d’Elon Musk selon laquelle il a l’intention de faire de Twitter une plateforme dédiée à la liberté d’expression”.

“Encore une fois, la suspension s’est produite sans avertissement, processus ou explication – cette fois, car notre journaliste a simplement demandé des commentaires à Musk pour une histoire”, a déclaré Buzbee. “Les journalistes de poste doivent être réintégrés immédiatement, sans conditions arbitraires.”

Dimanche à midi, le compte de Lorenz a été restauré, tout comme le tweet qui, selon elle, avait déclenché sa suspension.