Twitter Inc a déclaré mercredi qu’il commencerait à supprimer les tweets faux ou trompeurs sur COVID-19[feminine vaccinations qui pourraient être nocives, y compris de fausses déclarations selon lesquelles les vaccins causeraient intentionnellement des dommages ou contrôleraient les populations ou qui invoquent «une conspiration délibérée».

La mise à jour de la politique de Twitter, annoncée dans un article de blog la même semaine que les premiers Américains ont reçu COVID-19[feminine vaccinations dans le cadre d’une campagne de vaccination de masse, a également déclaré que les utilisateurs pourraient être tenus de supprimer les tweets contenant de fausses déclarations sur les effets néfastes de la COVID-19[feminine vaccins.

Il interdit également la désinformation largement démentie sur les effets néfastes de la réception COVID-19[feminine vaccins. La nouvelle politique commencera à être appliquée la semaine prochaine.

Théories du complot et désinformation sur le coronavirus et ses vaccins potentiels ont proliféré sur les plateformes de médias sociaux pendant la pandémie.

Twitter a déclaré qu’il pourrait également étiqueter ou placer un avertissement sur les tweets avec «des rumeurs non fondées, des allégations contestées, ainsi que des informations incomplètes ou hors contexte» sur les vaccins, à partir du début de l’année prochaine.

Une porte-parole de Twitter a déclaré que la société déterminerait avec des partenaires de santé publique quelle désinformation sur le vaccin était suffisamment nocive pour justifier son retrait.

Facebook Inc et YouTube, propriété d’Alphabet Inc, ont tous deux annoncé ces dernières semaines l’interdiction des fausses allégations concernant le vaccin qui vont à l’encontre des informations des experts en santé publique.

Twitter demandait auparavant aux utilisateurs de supprimer les tweets contenant des informations fausses ou trompeuses sur la nature du coronavirus , l’efficacité ou la sécurité des mesures ou traitements préventifs, les réglementations officielles ou le risque d’infection ou de décès. La société dit qu’elle cache ces tweets et empêche les utilisateurs de tweeter à nouveau jusqu’à ce qu’ils les suppriment.

Twitter a déclaré qu’il appliquerait la politique mise à jour à partir du 21 décembre et étendrait ces actions dans les semaines suivantes.