Twitter interdit les comptes faisant la promotion d’autres réseaux sociaux

Twitter n’autorisera plus les comptes créés pour promouvoir les réseaux sociaux rivaux, quelques jours après avoir suspendu un compte qui encourageait les utilisateurs à rejoindre Mastodon.

“Nous n’autoriserons plus la promotion gratuite de certaines plateformes de médias sociaux sur Twitter”, a déclaré Twitter dans un communiqué. fil de tweet le dimanche. “Plus précisément, nous supprimerons les comptes créés uniquement dans le but de promouvoir d’autres plateformes sociales et du contenu contenant des liens ou des noms d’utilisateur pour les plateformes suivantes : Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr et Post.”

Plus précisément, nous supprimerons les comptes créés uniquement dans le but de promouvoir d’autres plateformes sociales et du contenu contenant des liens ou des noms d’utilisateur pour les plateformes suivantes : Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr et Post. — Assistance Twitter (@TwitterSupport) 18 décembre 2022

Twitter a poursuivi en disant que la nouvelle politique n’interdit pas la publication croisée de contenu provenant d’autres plates-formes.

Après @JoinMastodon a été remplacé jeudi par un message indiquant que le compte avait été suspendu pour avoir enfreint les règles de Twitter, Twitter a commencé à interférer avec les liens vers Mastodon. Cliquer sur un lien Mastodon sur Twitter fait apparaître un avertissement indiquant que le lien était “potentiellement spammé ou dangereux”.

Twitter a été quelque peu chaotique depuis qu’Elon Musk a finalisé son achat de Twitter le 27 octobre. Environ la moitié du personnel de Twitter a été licencié quelques jours seulement après la prise en charge de Musk, et le site a brièvement lancé un nouveau service de vérification “blue check” pour être tourmenté. avec des trolls et de faux comptes “vérifiés”.

Jeudi, le réseau social a également suspendu plusieurs journalistes, notamment du New York Times, du Washington Post et de CNN, affirmant qu’ils avaient enfreint ses règles. Un jour plus tôt, Twitter a suspendu plus de deux douzaines de comptes sur le site qui utilisent des informations de vol accessibles au public pour suivre l’emplacement des jets privés, y compris l’avion utilisé par le propriétaire de Twitter, Musk.

La nouvelle politique intervient alors que de nombreuses personnes se désengagent de Twitter au profit du réseau social décentralisé Mastodon. Au cours des deux premières semaines après l’achat de Musk, Mastodon gagné 1 million de nouveaux utilisateurs, a déclaré Eugen Rochko, le créateur de Mastodon. Cela porte le total du réseau à environ 1,6 million d’utilisateurs actifs, ce qui n’est encore qu’une infime fraction des 238 millions de Twitter.

Twitter, qui n’a plus de service de communication, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.