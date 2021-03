Twitter intensifie ses efforts pour arrêter la désinformation, étiquetant les mensonges liés au vaccin COVID-19

Twitter renforce ses efforts pour signaler la désinformation sur la plate-forme, un problème de longue date sur les médias sociaux qui a pris une nouvelle urgence au milieu des élections de l’année dernière et à travers la pandémie.

« À partir d’aujourd’hui, nous commencerons à appliquer des étiquettes aux Tweets susceptibles de contenir des informations trompeuses sur les vaccins COVID-19, en plus de nos efforts continus pour supprimer les informations trompeuses COVID-19 les plus nocives du service », a déclaré Twitter dans un article de blog Lundi.

Depuis l’introduction Guide COVID-19 au printemps dernier et l’annoncer serait supprimer les informations nuisibles et trompeuses sur les vaccins en décembre, Twitter a supprimé plus de 8 400 tweets et «contesté» 11,5 millions de comptes à travers le monde.

Dans un premier temps, les étiquettes seront appliquées aux tweets par l’équipe de Twitter lorsqu’elle déterminera que le contenu enfreint la politique de l’entreprise. Après un certain temps, ces évaluations seront utilisées pour informer les outils automatisés de Twitter afin d’étiqueter un contenu similaire sur la plate-forme de médias sociaux.

«Notre objectif est à terme d’utiliser à la fois un examen automatisé et humain pour traiter le contenu qui enfreint nos règles de désinformation du vaccin COVID-19», a déclaré Twitter. « L’apprentissage automatique et le traitement automatisé du langage prennent du temps pour être efficaces. »

Twitter commencera par examiner les tweets rédigés en anglais, puis s’étendra à d’autres langues et contextes culturels au fil du temps. Les étiquettes sur les tweets apparaîtront dans la langue d’affichage définie par les utilisateurs – les étiquettes peuvent également renvoyer vers des informations de santé publique, du contenu organisé ou des règles Twitter.

« Notre objectif avec ces interventions sur les produits est de fournir aux gens un contexte supplémentaire et des informations faisant autorité sur COVID-19 », a déclaré Twitter.

L’annonce de la société lundi était à deux volets. En plus des étiquettes, ils ont également introduit un «système de grève», qui aidera Twitter à déterminer «quand des mesures d’application supplémentaires sont nécessaires».

« Nous pensons que le système de grève contribuera à éduquer le public sur nos politiques et à réduire davantage la diffusion d’informations potentiellement nuisibles et trompeuses sur Twitter, en particulier pour les violations répétées de nos règles de manière modérée et élevée », a déclaré Twitter.

En utilisant un «système de grève», Twitter espère pouvoir informer les utilisateurs sur les raisons pour lesquelles leur contenu enfreint les règles de la plate-forme et leur donner la possibilité d’aborder et de modifier leur comportement.

Le système de grève comporte cinq niveaux:

Avec un avertissement, aucune action « au niveau du compte » ne sera entreprise.

Avec deux avertissements, le compte sera verrouillé pendant 12 heures.

Avec trois avertissements, le compte sera à nouveau verrouillé pendant 12 heures.

Avec quatre avertissements, le compte sera verrouillé pendant sept jours.

Avec cinq avertissements ou plus, le compte sera définitivement suspendu.

Une suspension de compte peut faire l’objet d’un appel par l’utilisateur.

Le fléau de la désinformation va au-delà de Twitter

Twitter n’est pas la seule plateforme de médias sociaux à prendre des mesures pour endiguer le flux de fausses déclarations. Facebook et YouTube de Google ont également déclaré qu’ils supprimeraient les mensonges sur les vaccins.

Emerson Brooking, résident au laboratoire de recherche médico-légale numérique de l’Atlantic Council et co-auteur de «LikeWar: The Weaponization of Social Media», a déclaré à USA TODAY que la diffusion continue de la désinformation sur COVID-19 est particulièrement préoccupante.

« Je suis profondément préoccupé parce que la même campagne d’information qui a initialement minimisé la gravité du COVID-19, minimisé le nombre de cas, puis minimisé le nombre de décès se déplace maintenant pour se concentrer sur le vaccin », a déclaré Brooking.

Selon une enquête menée par Acxiom auprès de 5 000 consommateurs américains du 25 novembre au 4 décembre, les théories du complot façonnent la perception que les gens ont du vaccin. Quelque 44% des personnes interrogées ont déclaré qu’il y avait une certaine vérité dans l’affirmation non fondée selon laquelle le taux de mortalité dû au COVID-19 a été délibérément exagéré et la moitié d’entre eux, 22%, ont déclaré que c’était «certainement vrai». Pire encore, 41% des personnes interrogées pensent que le coronavirus a été probablement ou définitivement créé et propagé par des forces ou des personnes puissantes.

«Avant cette année, au jour le jour, les gens ne pensaient généralement pas aux vaccins. Ils ne lisaient pas de contenu sur les vaccins. Cela ne faisait pas partie de leur apport quotidien », a déclaré Kolina Koltai, chercheuse postdoctorale au Center for an Informed Public de l’Université de Washington, qui étudie le mouvement anti-vaccin. «Aujourd’hui, j’ai l’impression que la plupart des gens ne peuvent pas passer une journée entière sans entendre quelque chose lié au COVID ou au vaccin.»

Le volume des théories du vaccin COVID-19 colportées par les groupes anti-vaccination, grands et petits, et les colporteurs cherchant à faire rapidement de l’argent avec les peurs des gens avec de faux remèdes pour la santé augmente, affirment les chercheurs. C’est déjà si vaste qu’ils préviennent que les plateformes de médias sociaux pourraient être impuissantes à l’étouffer.

De plus, cette «infodémie» ne fera que s’accélérer à mesure que de nouveaux vaccins seront approuvés, déclare Lisa Kaplan, fondatrice du groupe Alethea, qui travaille sur les menaces de désinformation et de désinformation.

Si les Américains sont trompés par des mensonges déguisés en faits et ne reçoivent pas le vaccin, ils se mettront eux-mêmes et leurs communautés en danger et retarderont le retour à la normale du pays, a déclaré Kaplan.

«C’est ainsi que nous devons considérer la gravité de cette situation», a-t-elle déclaré. «Nous parlons de la vie des gens, de leur travail, de leur santé et de la santé de leurs familles. Ce sont des enjeux extrêmement élevés. »

Contribuant: Jessica Guynn, USA TODAY