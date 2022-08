Twitter inonde de souhaits alors que les femmes indiennes décrochent le bronze au hockey

L’équipe indienne de hockey féminin décroche le bronze aux Jeux du Commonwealth 2022 en battant la Nouvelle-Zélande aux tirs au but. C’est la première médaille de l’équipe en 16 ans.

Le match avait été nul après que la Nouvelle-Zélande ait égalisé l’Inde 1-1 dans les dernières secondes du quart 4. L’Inde avait une forte emprise sur le match alors que les Kiwis étaient 1-0 tout au long du match.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Mais, après l’égalisation de la Nouvelle-Zélande avec l’Inde, les tirs au but sont devenus décisifs. Tous les souvenirs obsédants de l’affrontement en demi-finale contre l’Australie ont peut-être tourné devant l’Inde, mais ils ont été vus calmes et posés.

Savita Punia a réduit le champ de tir de Hope Ralph, Katie Doar et Olivia Shannon après que Megan Hull ait marqué son premier but en fusillade. Du côté indien, Sonika Tandi et Navneet Kaur ont marqué alors que l’Inde a remporté la médaille de bronze. Ils ont eu leur propre moment Chak De India alors qu’ils soulevaient leur entraîneur dans les airs pour célébrer la victoire.

Peu de temps après leur podium, un certain nombre de souhaits ont commencé à peser sur l’équipe féminine de hockey. Voici un aperçu de la façon dont les gens ont célébré leur victoire sur Twitter :

Président de l’Inde, Draupadi Murmu a été l’un des premiers à féliciter l’équipe indienne de hockey féminin. Elle a tweeté, «Félicitations à l’équipe indienne de hockey féminin pour avoir remporté le bronze aux Jeux du Commonwealth. Votre performance fougueuse et votre travail d’équipe ont conquis le cœur de chaque Indien. Vous avez rendu l’Inde fière. Puissiez-vous apporter plus de lauriers pour l’Inde.

Félicitations à l’équipe indienne de hockey féminin pour avoir remporté le bronze à #Jeux du Commonwealth. Votre performance fougueuse et votre travail d’équipe ont conquis le cœur de chaque Indien. Vous avez rendu l’Inde fière. Puissiez-vous apporter plus de lauriers pour l’Inde. — Président de l’Inde (@rashtrapatibhvn) 7 août 2022

Sports Authority of India (SAI) a tweeté: «Indian Eves remporte le bronze. Hockey féminin indien L’équipe remporte le bronze solide contre l’équipe féminine de Nouvelle-Zélande sur un score de 2-1 aux tirs au but. Un travail d’équipe bien pensé avec beaucoup d’énergie a aidé les filles à donner le meilleur d’elles-mêmes pour remporter le BRONZE Super jeu les filles !”

INDIAN EVES🏑 GAGNE BR🥉NZE femmes indiennes #Le hockey L’équipe remporte le solide bronze🥉contre l’équipe féminine de Nouvelle-Zélande sur un score de 2-1 aux tirs au but🏑 Un travail d’équipe bien pensé avec beaucoup d’énergie a aidé les filles à donner le meilleur d’elles-mêmes pour remporter le BRONZE 🤩 Super jeu les filles !! 👍#Cheer4India pic.twitter.com/RRWX0GnA6X – Médias SAI (@Media_SAI) 7 août 2022

Le ministère des Chemins de fer a également adressé ses vœux les plus sincères aux Hockey India Women

Notre Nari Shakti flamboyant en bronze ! Félicitations à l’🇮🇳 équipe indienne de hockey féminin 🏑 pour ce match palpitant contre la Nouvelle-Zélande 🇳🇿 et l’ajout d’un autre bronze 🥉 au seau de l’Inde.#Cheer4India pic.twitter.com/nK6y3eCfXi — Ministère des chemins de fer (@RailMinIndia) 7 août 2022

Sandeep Singh, ancien capitaine de l’équipe indienne de hockey et deux fois olympien a également partagé ses souhaits sur Twitter.

Félicitations MEDAILLE DE BRONZE🥉🇮🇳 #INDE

L’équipe indienne de hockey féminin remporte le bronze en battant la Nouvelle-Zélande 2-1 en fusillade. Le score au temps réglementaire était de 1-1

Le décompte des médailles de l’Inde jusqu’à présent : 13 médailles d’or, 11 d’argent et 17 de bronze.

#CWG2022 #Birmingham2022 #CommonwealthGame pic.twitter.com/RDmdofJTvN – Sandeep Singh (@flickersingh) 7 août 2022

Rani Rampal, joueur de hockey indien s’est rapidement tourné vers Twitter pour souhaiter à l’équipe la médaille de bronze.

Félicitations à notre équipe indienne de hockey féminin pour avoir remporté la médaille de bronze aux Jeux du Commonwealth 2022 à Birmingham. #bharatkisherniya #médaille de bronze🥉 #équipeinde pic.twitter.com/fJdl9DrqsF – Rani Rampal (@imranirampal) 7 août 2022

L’ancien joueur de cricket indien Virender Sehwag a également félicité l’équipe.

Génial . Une médaille de bronze durement gagnée pour les Indian Girls. Mille félicitations les filles. L’esprit avec lequel vous vous êtes battu était une telle joie à voir. #CWG22 pic.twitter.com/1pZ7j601r9 — Virender Sehwag (@virendersehwag) 7 août 2022

Les amateurs de hockey ont également partagé plusieurs photos tout en célébrant la victoire de l’équipe. Cependant, plusieurs utilisateurs de Twitter ont partagé une vidéo où des joueuses indiennes de hockey ont été vues danser sur « Hum Hai Hindustani ». Voici un aperçu de la vidéo :

Les femmes indiennes avaient perdu contre l’Australie lors de la séance de tirs au but controversée lors de l’affrontement en demi-finale. Cependant, l’équipe a réussi à rebondir dans le match pour la médaille de bronze et a battu la Nouvelle-Zélande pour décrocher le bronze.

L’équipe indienne de hockey masculin se battra également pour la première place des Jeux du Commonwealth lorsqu’elle affrontera l’Australie lors du match final du 8 août (lundi).

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici