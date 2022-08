Twitter inondé de mèmes après la victoire de l’Inde sur le Pakistan

Hier soir, l’Inde a remporté le match contre le Pakistan avec 5 guichets à revendre alors qu’elle poursuivait avec succès l’objectif de 148 points fixé par le Pakistan. Les Men in Blue ont remporté la victoire grâce aux contributions de Virat Kohli, Ravindra Jadeja et Hardik Pandya, qui ont marqué respectivement 35, 35 et 33 pour conclure le match avec quelques livraisons à revendre. L’Inde a récupéré les 10 guichets pakistanais proposés alors qu’ils limitaient l’équipe de Babar Azam à 147, l’Inde a pris un départ chancelant alors que KL Rahul est retourné au pavillon sans avoir marqué de points. Alors que tout le pays célébrait la victoire de l’équipe indienne, il y avait des gens qui se sont tournés vers Twitter et ont profité de cette occasion pour organiser des mèmes.

Des images et des vidéos hilarantes, illustrant le match d’hier soir, deviennent virales sur la plateforme de médias sociaux. Outre les mèmes, de nombreuses personnes se sont rendues sur Twitter pour féliciter l’équipe indienne, le Premier ministre Narendra Modi, VVS Laxman, Krunal Pandya, Jasprit Bumrah et d’autres. Voici quelques mèmes :

Et nous avons gagné, l’Inde a gagné, Party Shuru#INDvsPAK pic.twitter.com/hREI3GsQfA – Amit Kumar (@AMIT_GUJJU) 28 août 2022

Les fans de l’Inde et du Pakistan sur les réseaux sociaux aujourd’hui #INDvsPAK #AsiaCup pic.twitter.com/8O6P24MrCT —Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) 28 août 2022

Hardik Pandya porte ses responsabilités aujourd’hui pic.twitter.com/kk8CRBdAmK – Sagar (@sagarcasm) 28 août 2022

Non seulement Twitter indien, mais Twitter pakistanais est également inondé de mèmes. Rappelez-vous quand le Pakistan a perdu contre l’Inde lors de la Coupe du monde 2019 et que leurs fans nous ont donné un mème à feuilles persistantes dans “Ekdum se waqt badal gaye, jazbaat badal gaye” ou le “fan déçu”, qui est toujours notre meilleur compagnon pour exprimer nos sentiments chaque fois que les choses va au sud? Dire que les fans des deux nations ont eu un effondrement absolu sur le site de microblogging Twitter pendant l’affrontement est un euphémisme.

Mais le commentaire en direct fait par les fans pakistanais tout au long du match tant attendu, comme l’a souligné à juste titre @notmanoj dans un post Instagram, est un genre à part entière.

Pooray pakistan mai mila ke itni emaandari nahi hogi jitni out honay ke baad batteurs pakistanais mai ajati hai bhai arbitre nahi de raha out kharay raho dheet banay raho lekin nahi jannat mai jana hai inko match jaye jahannum mai – nma (@namaloomafraaad) 28 août 2022

kl rahul ki bhi kya vie hai Poora saal pratique kero mehnat kero jaan maaro phir 20 saal ke bachay se pehli balle pe out hojao – nma (@namaloomafraaad) 28 août 2022

Hardik Pandya a été nommé joueur du match pour son spectacle complet. Pandya est resté invaincu pendant 33 alors qu’il a enregistré 3/25 chiffres avec le ballon.

