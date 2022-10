Twitter inondé de mèmes alors qu’Instagram introduit une nouvelle fonctionnalité appelée “Notes”

Instagram a introduit une nouvelle fonctionnalité “Notes” qui permet aux utilisateurs de créer de courtes notes limitées à 60 caractères. Les notes que vous créez seront visibles par vos abonnés dans la section DM et, tout comme les histoires Instagram, les notes disparaissent après 24 heures. Les réponses envoyées par vos abonnés apparaîtront sous forme de DM pour vous. Selon le sentiment commun, les commentaires sont actuellement mitigés en ce qui concerne la réception de la nouvelle fonctionnalité Instagram Notes, mais la fonctionnalité est destinée à être un moyen moins gênant de diffuser des informations.

Pour le moment, vous ne pouvez publier qu’une seule note à la fois, et si vous le faites avant que les 24 heures de la note précédente ne se soient écoulées, la note existante sera automatiquement supprimée. Alors que beaucoup appréciaient la nouvelle fonctionnalité, nombreux étaient ceux qui se sont rendus sur Twitter et ont profité d’un festival de mèmes à peu près le même. Regarde:

Les notes Instagram vont être la nouvelle source de glissement dans dms – Anny (@AnnyyShutUp) 28 septembre 2022

Les notes Instagram sont sauvages pic.twitter.com/COUQgqp80w – (@whooshreyashh) 28 septembre 2022

Moi et mes amis lisant des notes sur Instagram pic.twitter.com/MmXr9eX8Yg – Darshann (@D4Dramatic) 29 septembre 2022

Instagram a lancé la fonction “notes instagram” Tout le monde rn : pic.twitter.com/vQW9l5bxUm – ANKUSH (@Unboxhumour) 28 septembre 2022

Cette fonctionnalité Instagram Notes est agréable pic.twitter.com/ovYgUiXXnD — sammy (@samrudh_srinath) 29 septembre 2022

Les hommes allaient à la guerre maintenant ils ajoutent des notes sur instagram – adarsh ​​(@goldstardrip) 27 septembre 2022

Comment utiliser les notes ?

Mettez à jour vers la dernière version de l’application Instagram.

Ouvrez l’application Instagram.

Maintenant, dirigez-vous vers la section DM.

Ici, appuyez sur “Votre note”. Tapez tout ce qui vous passe par la tête.

En fonction de la personne avec qui vous souhaitez partager votre note, choisissez entre les abonnés que vous suivez ou les amis proches.

Appuyez sur Partager.

Au cours des deux derniers mois, Instagram s’est de plus en plus prononcé sur les nouveaux développements à venir sur la plate-forme, et il semble maintenant que Notes ne soit que la pointe de l’iceberg. Instagram a également déclaré qu’à l’avenir, l’accent sera mis sur la vidéo comme support principal au lieu des photos.

