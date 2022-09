Chaque année, l’Inde célèbre la Journée nationale de l’ingénieur le 15 septembre afin d’honorer les réalisations du grand ingénieur Mokshagundam Visvesvaraya. Pas seulement en Inde, mais les grandes œuvres de Visvesvaraya sont célébrées au Sri Lanka et en Tanzanie. Il était l’un des meilleurs ingénieurs de l’Inde et a reçu la plus haute distinction civile en Inde, le Bharat Ratna. Il a entrepris plusieurs projets complexes et a réussi à fournir des résultats infrastructurels remarquables.

À l’occasion de la journée de l’ingénieur, les gens se sont rendus sur Twitter et ont bombardé la plateforme de mèmes. La journée a les blagues et les commentaires les plus drôles sur tous les réseaux sociaux. Regardez par vous-même :

Quand tu as fait du génie civil Mais tout le monde t’appelle mistri : #EngineersDay pic.twitter.com/OydIBoPtI4 — Shubham Kumar 🕶️ (@shubhamcastic43) 15 septembre 2022

À tous les All Rounders là-bas…

Heureux #EngineersDay : pic.twitter.com/70OSSBmIHQ — Varad Ralegaonkar (@varadr_tistic) 15 septembre 2021

Plus sérieusement, bravo aux ingénieurs qui terminent avec succès leurs études d’ingénieur qui incluent également le MBA. #EngineersDay – Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) 15 septembre 2019

Le mème qui définit parfaitement l’attitude d’un Ingénieur quel que soit le sujet#EngineersDay pic.twitter.com/HUD60FOufj — contentcity (@contentcity1) 15 septembre 2020

Pendant ce temps, outre ses contributions dans le domaine de l’ingénierie, Visvesvaraya était également appelé le “précurseur de la planification économique en Inde”, selon l’Institution of Engineers India (IEI). Ses livres, “Reconstructing India” et “Planned Economy of India” ont été publiés en 1920 et 1934. En outre, il a été nommé chevalier en 1915 alors qu’il était le Diwan de Mysore.

En 2018, Google a lancé un Doodle le jour de son anniversaire pour célébrer ses travaux de génie.

