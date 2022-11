Twitter indien explose avec des mèmes alors que le Bangladesh perd contre les hommes en bleu lors de la Coupe du monde T20

Le Bangladesh a pris un départ fulgurant, devenant fort à 66/0 en 7 overs tout en poursuivant l’objectif raide de l’Inde de 185 lors de la rencontre de la Coupe du monde T20 à l’Adelaide Oval mercredi. Mais une fois que les dieux de la pluie ont interrompu le jeu, les choses ont radicalement changé en faveur de l’Inde. Un objectif révisé de 151 sur 16 dépassements a été fixé pour le Bangladesh. Les hommes de Shakib Al Hasan ont eu besoin de 85 courses sur 54 livraisons avec tous les guichets intacts.

Mais vint ensuite un moment de brillance individuelle avec KL Rahul, qui avait auparavant mis fin à sa mauvaise forme avec un beau demi-siècle, produisant un coup direct du midwicket profond pour éliminer Das sur 60 sur 27.

Le départ de Das a changé l’élan alors que l’Inde sentait un retour. Le Bangladesh a continué à perdre des guichets à intervalles réguliers grâce à de bonnes prises réalisées par des joueurs de champ indiens dans le champ extérieur humide et à un moment donné, il semblait que la partie était terminée pour les Tigers.

A lire aussi : Coupe du monde T20 2022 : Virat Kohli, KL Rahul Star alors que l’Inde bat le Bangladesh pour se classer en tête du groupe 2

Mais Nurul Hasan a maintenu le Bangladesh dans la chasse et le match s’est prolongé jusqu’au dernier over.

Le stimulateur du bras gauche Arshdeep Singh a concédé un simple sur le premier avant que Nurul Hasan ne lance le deuxième haut dans le ciel nocturne pour un six pour maintenir le concours en vie.

Une boule de points a suivi, puis un couple avant que Nurul ne coupe l’avant-dernière livraison pour quatre pour laisser l’équation à sept contre un. Et en dehors de cela, le Bangladesh n’en a réussi qu’un.

Une victoire mémorable sur le Bangladesh a envoyé des millions de fans indiens dans une célébration.

une autre course emblématique contre le bangladesh pic.twitter.com/QgDcgFMVPS — Sauvage (@arcomedys) 2 novembre 2022

1. Le Bangladesh avant la pluie

2. Le Bangladesh après la pluie pic.twitter.com/hD8SUvjdke – Sagar (@sagarcasm) 2 novembre 2022

Indiens regardant KL Rahul 50 pic.twitter.com/GmKjsJzbS9 — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) 2 novembre 2022

Le Pakistan et le Bangladesh se précipitent vers l’aéroport. #INDvsBAN pic.twitter.com/IUCjsw9zRL — Rajabets India🇮🇳👑 (@smileandraja) 2 novembre 2022

Arshdeep Singh au Pakistan et au Bangladesh pic.twitter.com/e9iLRGbUtM – Sagar (@sagarcasm) 2 novembre 2022

arshdeep ne ek do guichet aur nikaal li toh bumrah ki retour bhi theek ho sakti hai juste en disant – Vishal Dayama (@VishalDayama) 2 novembre 2022

Virat Kohli autour du sol après chaque guichet pic.twitter.com/qHQlZLTglM — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) 2 novembre 2022

Roz oui. Aasu bahao. Aur so jaao pic.twitter.com/Xpiai7UsIL – Sagar (@sagarcasm) 2 novembre 2022

Kohli est resté invaincu sur 64 sur 44, une manche qui comportait huit quatre et un six. Et Ravichandran Ashwin a frappé un six et un quatre dans son 13 invaincu à 6 balles pour amener l’Inde à 184/6 en 20 overs.

Les deux équipes reviendront désormais à l’action dimanche pour leurs derniers matchs de Super 12 respectifs – l’Inde affrontera le Zimbabwe tandis que le Bangladesh affrontera le Pakistan.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici