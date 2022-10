Twitter indien a eu les meilleurs mèmes lors de la défaite du Pakistan face à l’incroyable Zimbabwe lors de la Coupe du monde T20

Le Pakistan devait remporter sa première victoire dans la Coupe du monde T20 jeudi après avoir perdu face à son grand rival, l’Inde, mais le Zimbabwe s’est courageusement dressé sur son chemin. Non seulement le Pakistan a été battu dans un match à faible score à Perth par le Zimbabwe, mais les hommes de Babar Azam ont également échoué par seulement 1 point tout en poursuivant 131.

Avec 3 nécessaires sur la livraison finale dans ce qui s’est avéré être une affaire passionnante, le Pakistanais Shaheen Afridi s’est précipité pour un doublé après avoir poussé la livraison de Brad Evans dans la longue région. Mais le lancer à la fin de l’attaquant était assez bon et Afridi n’a pas atteint la sécurité.

Le Pakistan a perdu par une course contre l’incroyable Zimbabwe et Twitter a explosé avec des mèmes.

Les Indiens, bien sûr, étaient en première ligne.

Des Indiens écoutent dans les Twitter Spaces pakistanais pic.twitter.com/skyEy2a51Y – Sagar (@sagarcasm) 27 octobre 2022

Le Pakistan perd face au Zimbabwe pic.twitter.com/19asXjN9fB – Ankit Pathak (@ankit_acerbic) 27 octobre 2022

Babar Azam dans le vestiaire aujourd’hui pic.twitter.com/ydMlhG98ME – Sagar (@sagarcasm) 27 octobre 2022

Chers fans pakistanais, ne vous inquiétez pas, c’est juste du cricket. Isme toh haar haar chalti rehti hai. — Tanmay Bhat (@thetanmay) 27 octobre 2022

Shoaib Akhtar à toute l’équipe du Pakistan aujourd’hui #PAKvsZIM pic.twitter.com/prOUkA1qKP – J (@jaynildave) 27 octobre 2022

Le Pakistan garde à lui seul ce WC intéressant. — Trendulkar (@Trendulkar) 27 octobre 2022

Pas question que le Pakistan perde contre le Zimbabwe uniquement pour montrer à quel point les courses de Babar Azam contre eux sont précieuses. – Point stupide (@FarziCricketer) 27 octobre 2022

Le Pakistan s’assure que cela devienne une Coupe du monde mémorable pour tout le monde sauf eux. – Alagappan Vijayakumar (@IndianMourinho) 27 octobre 2022

Ce n’est pas une surprise. C’était toujours le match du Zimbabwe. Mauvaise journée pour les voisins. #PAKvsZIM pic.twitter.com/inXGErwqpl – Amit Mishra (@MishiAmit) 27 octobre 2022

La défaite du Pakistan survient quelques jours seulement après avoir été embobiné par l’héroïsme de Virat Kohli.

Un magnifique Kohli a rugi au MCG pour étourdir le Pakistan lors de la rencontre de la Coupe du monde T20 entre les grands rivaux dimanche. Kohli est arrivé tôt alors que l’Inde perdait des guichets dans une rafale tout en poursuivant un total délicat de 160 mis en place par le Pakistan plus tôt. 31/4 en 6,1 overs étaient l’Inde lorsque Kohli et Hardik Pandya ont décidé de jouer des manches vigilantes alors que les deux ont noué un partenariat de 113 points. Alors que le rythme requis augmentait de minute en minute et que Pandya avait du mal à devenir grand, Kohli a décidé de se déchaîner.

L’ancien skipper indien a claqué un 82 invaincu en 53 livraisons qui comprenaient six limites et quatre maximums. Le joueur de 33 ans a frappé deux six scandaleux contre Haris Rauf sur les deux dernières balles de l’avant-dernière qui ont maintenu l’Inde dans la chasse. Mohammad Nawaz n’a pas réussi à retenir ses nerfs dans la dernière partie dramatique alors que l’Inde a scellé le match lors de la toute dernière livraison de la journée.

