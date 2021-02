Twitter Inde Test des DM vocaux en Inde, disponibles pour certains sur Android et iOS

Twitter India a annoncé le lancement d’une nouvelle fonctionnalité expérimentale, les DM vocaux. Introduits aux côtés du Brésil et du Japon, les messages vocaux Twitter permettront aux utilisateurs d’envoyer personnellement des messages vocaux à d’autres utilisateurs de la plate-forme. La fonctionnalité est actuellement testée en tant qu’addition expérimentale à l’application et, lors du lancement, ne sera disponible que de manière sélective pour certains utilisateurs des trois pays. La fonction de messagerie vocale fonctionnera comme la messagerie audio fonctionne sur n’importe quelle application de communication et sera disponible dans la section des messages directs de l’application Twitter principale.

«L’Inde est un marché prioritaire pour Twitter et c’est pourquoi nous testons constamment de nouvelles fonctionnalités et apprenons de l’expérience des gens sur le service ici», a déclaré Manish Maheshwari, directeur général de Twitter Inde, lors de l’annonce de la fonctionnalité. Pour ajouter à cet aspect même, Alex Ackerman-Greenberg, chef de produit pour les messages directs chez Twitter, a ajouté: «Nous espérons que permettre aux gens d’enregistrer et d’envoyer des messages vocaux en tant que DM améliorera leur expérience de conversation en ajoutant plus de commodité et d’expression.»

Bien qu’ils soient plus qu’un simple acteur du secteur de la communication privée, les messages directs Twitter ne sont pas exactement une fonctionnalité convaincante pour la plate-forme d’attirer de nouveaux utilisateurs. La société semble vouloir changer cela, avec de nouvelles fonctionnalités telles que les messages vocaux sur l’application Twitter principale. L’expérience a approximativement suffisamment de fonctionnalités pour ne pas être gênante, mais n’est pas aussi intuitive que la suite de services de communication de son plus grand rival Facebook. Nous avons demandé à un porte-parole de Twitter s’il prévoyait de promouvoir les messages directs en tant que service de chat autonome en dehors de Twitter, et attendons une réponse pour le moment.

Les DM vocaux sur Twitter seront testés dans un proche avenir, et il reste à voir si Twitter décide assez tôt d’un déploiement plus large. En plus d’élargir la taille des tests dans chaque pays, Twitter peut également choisir