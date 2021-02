Twitter a déclaré mardi qu’il pensait que les ordres du gouvernement indien de supprimer des comptes étaient incompatibles avec la législation locale et que, pour certains comptes, il n’accepterait pas une interdiction pure et simple et restreindrait plutôt l’accès en Inde. Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a demandé à Twitter de supprimer plus de 1100 comptes et des publications accusant l’administration d’essayer d’éliminer les agriculteurs.

Certains comptes, a déclaré le gouvernement, sont soutenus par le Pakistan, son rival, ou sont gérés par des partisans d’un mouvement séparatiste sikh. Alors que Twitter a pris une série de mesures, y compris des suspensions permanentes, contre plus de 500 comptes qui faisaient partie de l’ordre du gouvernement, tous les comptes n’ont pas été bloqués, a déclaré la société de médias sociaux dans un article de blog.

« Ces comptes sont toujours disponibles en dehors de l’Inde », a déclaré Twitter. « Parce que nous ne pensons pas que les actions que nous avons été invitées à entreprendre soient conformes à la loi indienne. »