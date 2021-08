Twitter hurle de rire après que la représentante Liz Cheney affirme que son père Dick Cheney est « troublé » par la direction du GOP – RT USA News

Hélène Buyniski est un journaliste américain et commentateur politique à RT. Suivez-la sur Twitter @ vélocirapture23 et sur Telegram.

Liz Cheney, membre du Congrès et fille de l’ex-VP Dick Cheney, a affirmé que son père était « troublé » par la direction du Parti républicain après quatre ans de Donald Trump. Les réseaux sociaux ont sorti un tout petit violon pour chanter la sérénade du couple.

« Mon père est profondément préoccupé par l’endroit où se trouve notre parti, profondément préoccupé par l’endroit où se trouve le pays« , a déclaré le jeune Cheney à l’Institut Aspen mercredi.

De peur que l’estomac de qui que ce soit ne se retourne, elle a poursuivi que son père, que beaucoup considèrent comme un élément moteur et un architecte clé de la guerre contre le terrorisme et de toutes les atrocités qui l’ont accompagnée, était également « juste une formidable source de conseils, d’orientation et de sagesse pour moi.«

Les utilisateurs des médias sociaux n’ont pas été amusés par l’ombrage apparent pris au nom de l’homme qu’ils ont rappelé comme un criminel de guerre sans vergogne, rappelant à l’ex-VP nouvellement vertueux qu’il s’était littéralement enfui avec un meurtre pendant l’administration de George W. Bush.



Merci de nous avoir rappelé qu’il n’a pas encore été puni pour crimes de guerre. – Michael Swartz (@Maswartz226) 5 août 2021

Dick Cheney s’en est tiré avec des crimes de guerre. Ses appréhensions actuelles, ou la rupture de sa fille avec le Trumpisme, ne devraient jamais nous aveugler de ce fait. – La Grande Guerre et la mémoire moderne (@ps9714) 5 août 2021

D’autres se sont moqués de Cheney pour sa soudaine volte-face morale.

L’homme qui a aidé à créer le parti Leopards Eating People’s Faces est « profondément troublé » par le fait que tous les visages mangent. – Dr Ward Q. Normal (@WardQNormal) 5 août 2021

Certains ont pris un ton plus sérieux, soulignant que ce sont les politiques de néoconservateurs comme Cheney et ses copains de l’administration Bush qui ont ouvert la voie à Trump et à d’autres comme lui.

son père a passé toute sa carrière ~ près de 5 décennies ~ à soutenir et à promouvoir les candidats, les politiques, les programmes et les idéologies qui nous ont conduits ici, préparant le terrain pour une présidence drumpf. — ⚓️ Tétras de banlieue 🛰 (@suburbangrouse) 5 août 2021

Votre père a été un facteur énorme dans la création de ce gâchis ! – Jackie Bulthuis (@Jackiebulthuis) 5 août 2021

Et plus d’un se sont demandé pourquoi, s’il était vraiment si troublé par le Parti républicain de Trump, il n’est pas sorti et l’a dit lui-même, choisissant plutôt de communiquer par l’intermédiaire de sa fille – qui elle-même est tombée en disgrâce auprès du GOP.

Ensuite, son père doit sortir et le dire lui-même. – Cindy (@CCINDYT7) 5 août 2021

Une poignée d’utilisateurs l’ont pris comme la brûlure qu’il était censé être, bien qu’il semble que Cheney ait du travail à faire avant d’atteindre le niveau de George W. Bush, peignant des chats et des portraits de soldats qui ont combattu dans les guerres qu’il a déclenchées.

Quand un criminel de guerre n’est plus assez extrémiste pour son propre parti… — Walpurga Müller-Schm (@WalpurgaMueller) 5 août 2021

Quand même Dick Cheney est troublé par ce qu’il voit dans le Parti républicain, vous savez que c’est mauvais. Cela devrait être un vrai coup au visage pour tous les républicains là-bas. – Herschel (@herschel180) 5 août 2021

Comme le président sous lequel il a servi, Cheney a sorti des hurlements vraiment ironiques en se réinventant pendant les années Trump. Avec neuf anciens secrétaires à la Défense, l’homme qui a contribué au lancement de deux décennies de profit de guerre éhonté sous couvert de lutte contre le terrorisme a écrit un éditorial en janvier pour s’opposer à l’implication de l’armée dans les conflits électoraux, car cela « nous emmener dans un territoire dangereux, illégal et inconstitutionnel. »

Cependant, même quatre années de syndrome de dérangement de Trump n’ont pas nettoyé le palais libéral de son aversion pour l’homme, dont les réalisations incluent d’énormes profits de la guerre en Irak en s’assurant que la société énergétique Halliburton, dont il était PDG, a reçu des dizaines de milliards de dollars. dans des contrats lucratifs sans appel d’offres.





Liz Cheney a été démis de ses fonctions de présidente de la conférence républicaine de la Chambre en mai après avoir voté comme l’un des dix républicains pour destituer Trump une deuxième fois pour avoir prétendument incité le 6 janvier « insurrection» au Capitole et a critiqué à plusieurs reprises son parti. Elle est actuellement l’une des deux républicaines du comité spécial de la Chambre chargé d’enquêter sur les événements du Capitole, nommée par la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à un panel que les opposants ont rejeté comme étant ouvertement partisan.

