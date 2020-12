Si vous avez été sur Internet, alors il est certain que vous avez dû remarquer la « vague de mariage ». Que ce soit Facebook ou Instagram, beaucoup de gens se marient ou se fiancent ces derniers jours et des photos fastueuses de leurs albums de mariage ont inondé notre chronologie.

Mais certains utilisateurs de médias sociaux ont décidé qu’ils en avaient assez et ont commencé à utiliser le hashtag #StopTheWedding. Et comme les choses sur Internet évoluent, maintenant, Twitterati crée des mèmes en utilisant le hashtag viral.

Certains utilisateurs ont souligné qu’ils n’étaient pas vraiment dérangés par la fièvre du mariage lorsqu’ils étaient invités à un grand festin de mariage.

Un utilisateur a tweeté: «Main jo sirf khane ke liye jata hu» avec une photo de Jimmy Shergill disant: «Humko ghanta farq nahi padta» signifiant «je m’en fiche».

Un utilisateur de Twitter avait tout son plateau de souhaits. Elle a écrit: «Moi de 21 ans qui veut juste avoir un repas de 5 plats de collations, chaat, plat principal * 2 (ek baar indien, ek baar chinois) et gulab jamun avec de la glace.

D’autres ont souligné que ce n’était pas seulement parce que les gens étaient frustrés par les nombreuses photos ou étaient jaloux des âmes qui avaient trouvé leur partenaire de vie, mais simplement parce qu’organiser de grands événements et inviter de nombreuses personnes n’était pas une bonne idée, étant donné que nous sommes dans le au milieu d’une urgence sanitaire.

Un de ces utilisateurs a écrit: «Bien que je veuille assister à d’autres mariages cet hiver uniquement pour de bons aliments, mais nous devrions tous arrêter le mariage, les gens devraient garder à l’esprit le covid-19 directives (sic) ».

Beaucoup ont commencé à dénoncer la constitution du mariage sans vraiment savoir pourquoi le hashtag était à la mode.

Certains ont également été vus sympathisant avec les gens qui se marient. Des coupures de films populaires et des émissions comme 3 Idiots, Panchayat et Welcome ont été utilisées sans aucune barrière.

Il y a eu des appels pour laisser les personnes qui avaient leurs rêves brisés alors que les mariages étaient annulés par rapport à l’année dernière en raison du coronavirus pandémie, un peu de paix maintenant. Un tweet disait: «après avoir vu la tendance #STOPTHEWEDDING, le gars dont le mariage a été reporté depuis avril 2020».

L’un d’eux a déclaré: «Corona a affecté des milliers de vies. Les Indiens en mariage: [shrugging off the social media pressure] »

Voici quelques autres réactions:

Avec les autorisations nécessaires prises par les autorités et les bonnes pratiques de désinfection, la vague de mariage (et le spectacle) doit continuer, non?