Twitter furieux après que les officiels aient commis une erreur technique lors du match de hockey de l’Inde contre l’Australie

L’équipe indienne de hockey féminin a perdu 0-3 lors de la fusillade contre l’Australie, quadruple championne, après que les deux équipes se soient retrouvées à égalité 1-1 à la fin du temps réglementaire lors de la demi-finale des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 vendredi.

Mais le match a été entaché de polémique, lorsque l’arbitre a ordonné que le premier penalty de la fusillade soit repris. L’Indienne Savita Punia avait déjà fait un arrêt sur la première tentative d’Ambrosia Malone, mais l’officiel a dit à l’Australien de le reprendre puisque le chronomètre n’avait pas commencé. Malone a marqué la deuxième tentative.

Cela n’a pas plu aux fans, qui sont furieux de cette mauvaise gestion lors d’un grand événement comme les Jeux du Commonwealth. Même le joueur de cricket Virender Sehwag a partagé sa déception sur Twitter. Il a écrit: «Pénalité miss hua Australia se et l’arbitre dit, Désolé Clock start nahi hua. Un tel parti pris se produisait également au cricket plus tôt jusqu’à ce que nous devenions une superpuissance, Hockey mein bhi hum jald banenge et toutes les horloges commenceront à l’heure. Fiers de nos filles ».

Un membre du conseil national de l’AAP a qualifié l’incident de “honteux”. Il a écrit: “Qu’est-ce que c’était que ça !! Le premier tir a été très bien stoppé par GK Savita Punia.. Mais le Refree affirme que « The Clock n’a pas démarré ! Alors une autre chance donnée ?? Cela ne peut pas arriver dans un match important !! Honteux.”

Qu’est-ce que c’était que ça !! Le premier tir a été très bien stoppé par GK Savita Punia..

Mais le Refree prétend que “l’horloge n’a pas démarré!”

Alors une autre chance donnée ?? Cela ne peut pas arriver dans un match important !! Honteux👎👎👎#IndvsAus #Le hockey #CWG2022 – Gaurav Rai (@IacGaurav) 5 août 2022

D’autres personnes ont également partagé leur déception et leur colère sur la plateforme de médias sociaux.

Ce n’est pas l’Inde. Désolé, c’est sur FIH et leurs références. Vol au petit matin. L’impact psychologique de cette 1ère reprise, la différence. Déchirant! #AUSvIND #CWG2022 #Le hockey — Anant Tyagi (@anantyagi_) 5 août 2022

Renvoyez les arbitres et faites à nouveau une fusillade. Cette vidéo montre le grand braquage ! C’était clairement 10 s du 1er coup de sifflet au dernier. Pourquoi une référence vidéo n’a-t-elle pas été prise ? Au moins des excuses de @FIH_Hockey & @thecgf est nécessaire. DOIT PROTESTER #La triche #hockeyinde @ianuragthakur @PMOInde pic.twitter.com/sdTOvoYKnD – Sanjeev Gupta (@sanjg2k1) 6 août 2022

C’est tout simplement absurde. Comment l’Inde peut-elle être pénalisée pour “l’horloge ne démarre pas”. https://t.co/CEejGuJKIn — Sanjeev Sanyal (@sanjeevsanyal) 6 août 2022

Je ne peux pas croire ce que j’ai vu. Rassemblez-vous @Birminghamcwg22. Vous avez non seulement volé l’équipe sur ce terrain, mais un milliard de personnes.#CWG2022 #AUSvIND – Joed Almeida (@Joed_Almeida) 6 août 2022

Rassurez-vous les filles !

Nous sommes fiers de vous ! Je ne sais pas comment on ne peut pas démarrer le chronomètre dans un si grand match international pour un moment aussi critique. Quoi qu’il en soit, c’était incroyable de voir les filles défendre 1-1 jusqu’à la fin.#Le hockey #hockeyinde #CWC2022 pic.twitter.com/f9j0LRPZNY – Amitesh Kumar (@belikeamitesh) 5 août 2022

L’entraîneur de l’équipe indienne Jannekke Schopmann a déclaré que l’équipe avait perdu son élan après l’incident mais qu’elle ne voulait pas l’utiliser comme excuse.

“Je ne l’utilise pas comme une excuse, mais vous savez, votre gardien de but fait un arrêt, c’est un énorme coup de pouce pour l’équipe et vous renversez la décision… l’équipe était vraiment bouleversée à ce sujet. Je suis sûr que leur concentration a été un peu perdue après cela, et ce n’est pas une excuse, juste un simple fait », a déclaré Schopmann.

« Cela a affecté notre élan. [The retake] est entré, et tout le monde est dégonflé, nous n’avons pas besoin de l’être mais c’est une émotion humaine… Il serait préférable d’avoir la force de le secouer et de penser que cela n’a pas d’importance, mais bien sûr, cela a de l’importance », a-t-elle déclaré. ajoutée.

L’entraîneur a également déclaré qu’elle n’avait jamais rien vu de tel dans sa carrière.

« Je pense que ces gens [the delegates] ne comprennent tout simplement pas le jeu et les émotions qui sont impliquées. Je n’ai jamais rien vécu de tel », a-t-elle déclaré.

