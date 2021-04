Le policier Rusten Sheskey, qui a tiré dans le dos d’un homme noir nommé Jacob Blake lors d’une arrestation en août dernier, déclenchant une vague de protestations, ne sera soumis à aucune discipline et est revenu au travail, a déclaré la police de Kenosha.

L’incident s’est produit à Kenosha, dans le Wisconsin, en août 2020, lorsque Sheskey et d’autres agents ont tenté d’exécuter un mandat d’arrêt. Le policier, qui est blanc, a tiré sur Blake sept fois alors qu’il montait dans sa voiture. L’une des balles a sectionné la moelle épinière de Blake. L’altercation, qui a été filmée, a déclenché une vague d’indignation et conduit à plusieurs jours de manifestations et d’émeutes massives.

L’affaire très médiatisée a été abandonnée par le procureur du district du comté de Kenosha, Michael Graveley, en janvier. Le procureur a annoncé que les images virales ne reflétaient pas l’image complète de ce qui s’était passé et a refusé d’accuser Sheskey d’un crime.

Mardi, le chef de la police de Kenosha, Daniel Miskinis, a annoncé que le congé administratif de Sheskey avait expiré le 31 mars et qu’il était de retour à son travail. Une enquête interne distincte a été menée et l’agent «A été jugé avoir agi conformément à la politique et ne sera pas soumis à des mesures disciplinaires», il a dit.

Je sais que certains ne seront pas satisfaits du résultat; cependant, compte tenu des faits, la seule décision légale et appropriée a été prise.

Le nombre de personnes qui ne sont pas satisfaites de la nouvelle semble être important, puisque le nom de Blake a suivi une tendance sur Twitter aux États-Unis. Les commentateurs ont exprimé leur colère face à ce qu’ils considèrent comme le dernier échec du système judiciaire et une expression de racisme structurel au sein de la police.

Un échec de notre système judiciaire. mieux que cela, ils méritent justice. https://t.co/qavJ8ZYtNJ – Représentant Mark Pocan (@repmarkpocan) 13 avril 2021

Seulement en Amérique, un flic qui a tiré sur Jacob Blake dans le dos a plus de stabilité d’emploi que Karpernick qui a protesté pacifiquement en s’agenouillant. – DJ le résistant (@AblueUs) 14 avril 2021

Wisconsin, wtf ne va pas avec toi? La vie de Jacob Blake a changé à jamais après avoir été abattu 7 fois dans le dos et paralysé, mais le flic responsable doit retourner travailler?! – Kate 🤍 (@ ImSpeaking13) 14 avril 2021

Il m’est inconcevable qu’en tant que nation, nous ne soyons pas écœurés par le meurtre hebdomadaire d’une personne de couleur par la police, nous devrions avoir honte – WizardOfBiden (@AssusReamus) 14 avril 2021

Le procureur de district Graveley a refusé de poursuivre Sheskey, affirmant que Blake était armé d’un couteau au moment de sa rencontre avec la police. Si l’affaire allait au procès, la défense soutiendrait qu’il agissait pour se protéger et que l’État ne serait pas en mesure de prouver la culpabilité de Sheskey au-delà de tout doute raisonnable, a déclaré Graveley. Il a ajouté que lorsque Blake est monté dans la voiture, l’un des enfants de son partenaire était à l’intérieur, et la police a vu la situation comme une tentative d’enlèvement.

Bien que Sheskey ne fasse pas face à des accusations criminelles ou à des conséquences disciplinaires pour l’incident, Blake a intenté une action en justice contre lui en mars, alléguant l’utilisation d’une force excessive et demandant une compensation non spécifiée pour sa blessure. Son équipe est dirigée par l’avocat des droits civils Ben Crump, qui a précédemment aidé la famille de George Floyd à conclure un accord civil de 27 millions de dollars avec la ville de Minneapolis.





Aussi sur rt.com

La police déploie des gaz lacrymogènes et des flashbangs contre une foule de manifestants de Daunte Wright devant le quartier du Brooklyn Center (VIDEOS)







Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!