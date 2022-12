Twitter frissonne avec les mèmes “Cold Wave” alors que les basses températures continuent de “refroidir” l’Inde du Nord

Une vague de froid, une vague de froid ou une vague de froid est le refroidissement de l’air causé par une série de facteurs. Le département météorologique indien (IMD) a fait état d’une vague de froid dans les plaines du nord de l’Inde en raison d’une baisse de la température minimale à 4,5°C, la température globale passant sous les 10°C. Les régions de Delhi, du Rajasthan, du Punjab, de l’UP, de l’Haryana et de Chandigarh ont atteint des niveaux de vague de froid qui continuent de “refroidir” la région avec des vents glacés et un ciel brumeux. Le froid mordant enveloppe l’Inde du Nord chaque année et c’est la période de l’année où les gens s’enveloppent dans des couvertures épaisses et chassent l’eau pour échapper aux conditions glaciales.

Alors que les vagues de froid envahissent les États du nord, les gens connaissent de l’air frais, un brouillard dense et des hivers glacials autour d’eux. Ils recherchent du thé chaud, du café, du Maggi et des mèmes pour les réchauffer à une température supportable. Pendant que vous prenez une tasse de café chaud dans votre maison, jetez un œil aux mèmes qui ajouteront un peu de chaleur à votre moi glacial.

Twitter frissonne de mèmes et de blagues amusantes alors que les tendances #ColdWave sur la plate-forme de médias sociaux. Découvrez le site de micro-blogging inondé de mèmes Cold Wave alors que la basse température continue de saisir les Indiens du Nord.

Les vagues de froid ont balayé le nord de l’Inde, Delhi connaissant des températures inférieures à Nainital alors qu’elle plongeait à 5,6 ° C, soit un degré en dessous de la normale, mardi matin. Pendant ce temps, Nainital a signalé une température minimale de 7 ° C par rapport à la capitale nationale. L’IMD a également déclaré: «En raison des vents légers dominants et de la forte humidité dans les niveaux troposphériques inférieurs, le brouillard dense à très dense est très susceptible de se poursuivre sur certaines parties de l’Uttarakhand, du Pendjab, de l’Haryana, de Chandigarh et de Delhi et de l’ouest du Rajasthan au cours des 48 prochaines années. les heures.”

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici