Twitter fond alors que Novak Djokovic revendique le titre record de Melbourne

Novak Djokovic a battu Stefanos Tsitsipas 6-3, 7-6(4), 7-6(5) en finale de l’Open d’Australie 2023 pour soulever sa 10e couronne à Melbourne Park.

Le record de triomphe en dessous a également porté son total de Grand Chelem à 22 titres, ce qui le place à égalité avec l’Espagnol Rafael Nadal.

L’Australien Nick Kyrgios a ouvert la voie en publiant un tweet qui disait “Haha, je vous l’ai dit. Nous avons créé un monstre. Bravo @DjokerNole…. Assis sur mon canapé et apprécié tout le spectacle. Imprégnez-vous de tout….”

Ha ha je te l’ai dit. Nous avons créé un monstre. Bien fait @DjokerNole …. Je me suis assis sur mon canapé et j’ai profité de tout le spectacle pour m’imprégner de tout….— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) 29 janvier 2023

La star du tennis tunisien Ons Jabeur a posté “Félicitations @DjokerNole, vous êtes vraiment une source d’inspiration.”

Le footballeur légendaire de Southampton, Matt Le Tissier, a écrit : « C’est ce que cela signifie pour lui après avoir été diabolisé. Un homme intègre ici.

L’ancien numéro 1 britannique Greg Rudeski a écrit “Pour le moment, il semble qu’il n’y ait pas d’arrêt @DjokerNole, 10e titre @AustralianOpen, 22e majeur et plus. Depuis la victoire de Wimbledon n’a perdu que 2 matchs et remporté 6 titres. De loin le meilleur joueur sur la planète. 12-0 pour commencer l’année !”

Pour le moment, il semble qu’il n’y ait pas d’arrêt @DjokerNole 10e @Open d’Australie titre, 22e majeur et comptage. Depuis la victoire de Wimbledon, il n’a perdu que 2 matchs et remporté 6 titres. De loin le meilleur joueur de la planète. 12-0 pour commencer l’année !— Greg Rusedski (@GregRusedski1) 29 janvier 2023

La légende indienne du cricket Yuvraj Singh a tweeté « Une bête absolue !! @DjokerNole 22 grand chelem est incroyable #AusOpen”

Un fan a écrit “Il y a un an, Novak Djokovic a été privé du record du Chelem, du classement n ° 1 et d’un 10e titre de l’Open d’Australie. Un an plus tard, Novak Djokovic a atteint le record du Chelem, est devenu n ° 1 et a remporté un 10e titre de l’Open d’Australie. C’est la justice poétique.”

Il y a un an, Novak Djokovic s’est fait voler le record du Chelem, le classement n ° 1 et un 10e titre de l’Open d’Australie. Un an plus tard, Novak Djokovic a atteint le record du Chelem, est devenu n ° 1 et a remporté un 10e titre de l’Open d’Australie. C’est la justice poétique. pic.twitter.com/5G5BA3LM5w – Danny (@DjokovicFan_) 29 janvier 2023

Cette victoire catapulte également Djokovic au sommet du classement mondial du tennis masculin.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici