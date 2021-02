Twitter Fleets obtient des autocollants Twemoji, certains utilisateurs d’Android peuvent désormais accéder aux espaces Twitter Audio-Chatroom

La version Twitter de Snapchat Stories, appelée Fleets, reçoit maintenant une nouvelle mise à jour qui apporte le plateau des autocollants Twemoji. La dernière fonctionnalité permet aux utilisateurs d’ajouter des émoticônes ou des autocollants aux flottes pour un meilleur attrait visuel. Jusqu’à présent, la fonctionnalité Flottes de l’application Twitter Android ou iOS permettait uniquement aux utilisateurs d’ajouter du texte sur des photos ou des vidéos. Les utilisateurs pouvaient toujours ajouter des emojis si le clavier avait des options d’emoji intégrées; Cependant, la dernière fonctionnalité donne directement accès à davantage d’autocollants améliorés en 3D. De plus, Twitter Spaces, une salle de chat audio inspirée du Clubhouse, serait en cours de déploiement pour certains clients Android.

L’option Twemoji pour les flottes Twitter est actuellement en cours de déploiement auprès des utilisateurs au Japon et atteindra probablement d’autres marchés dans les mois à venir. Le bouton Twemoji se trouve à côté du bouton de texte, comme sur une photo partagée par Twitter. De plus, le Twemoji semble actuellement être limité aux utilisateurs iOS, tandis que les détails de disponibilité pour le client Android restent flous. Bien que la fonctionnalité ne semble pas importante, il est probable que Twitter ajoutera bientôt plus d’options telles que les filtres AR – similaires à ce que propose Facebook avec Stories sur Instagram. Notamment, la société de micro-blogging a acquis Chroma Labs l’année dernière, l’équipe derrière Chroma Stories. L’application permettait essentiellement aux utilisateurs d’ajouter une gamme de cadres et de filtres colorés à leur contenu Stories.

Aujourd’hui, nous avons publié des autocollants dans les flottes pour les utilisateurs d’iOS au Japon 🇯🇵 Cette version comprend une recherche d’autocollants et un ensemble personnalisé de Twemojis pour aider les gens à s’exprimer davantage lorsqu’ils flottent. 楽 し む! https://t.co/wnB2TiOyQz – Sam Haveson (@samhaves) 26 février 2021

Dans une autre actualité liée à Twitter, certains utilisateurs d’Android bénéficient désormais d’un aperçu anticipé de Twitter Spaces, une salle de conversation vocale inspirée du Clubhouse directement sur la plate-forme. Selon Android Police, les utilisateurs d’Android qui y ont accès ne peuvent pas encore démarrer le chat Spaces, mais peuvent en rejoindre d’autres et réagir avec des émojis. La société devrait déployer la version stable en mars, bien que la disponibilité puisse varier selon les régions. Twitter Spaces est disponible pour certains utilisateurs iOS depuis début février. La créatrice de produits Twitter Maya Patterson avait précédemment expliqué que la fonction Espaces est destinée à créer un espace sûr pour des conversations intimes en public. Cela permettra essentiellement aux utilisateurs de rejoindre ou de démarrer un chat vocal où ils pourront discuter de n’importe quel sujet. Les administrateurs auront le contrôle sur qui peut parler ou rejoindre.