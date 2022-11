Twitter ferme ses bureaux jusqu’à lundi alors que les employés démissionnent en masse

On estime que des centaines d’employés de Twitter quittent la société de médias sociaux assiégée à la suite d’un ultimatum du nouveau propriétaire Elon Musk selon lequel les membres du personnel s’inscrivent pour “de longues heures à haute intensité” – ou partent.

Tôt mercredi, Musk avait envoyé un e-mail aux employés de Twitter, disant: “À l’avenir, pour construire un Twitter 2.0 révolutionnaire et réussir dans un monde de plus en plus compétitif, nous devrons être extrêmement hardcore.”

L’e-mail demandait au personnel de cliquer sur “oui” s’il souhaitait rester. Ceux qui n’ont pas répondu avant 17 h HE jeudi seraient considérés comme ayant démissionné et recevraient une indemnité de départ, a indiqué l’e-mail.

À l’approche de la date limite, les employés se sont précipités pour savoir quoi faire.

Dans un sondage sur l’application de travail Blind, qui vérifie les employés via leurs adresses e-mail professionnelles et leur permet de partager des informations de manière anonyme, 42 % des 180 personnes interrogées ont choisi la réponse “Prendre l’option de sortie, je suis libre !”

Un quart ont déclaré avoir choisi de rester dans l’entreprise “à contrecœur”, et seulement 7% des participants au sondage ont déclaré qu’ils “avaient cliqué sur oui pour rester, je suis inconditionnel”.

L’entreprise a informé jeudi soir les employés qu’elle fermerait ses bureaux et couperait l’accès par badge jusqu’à lundi, selon deux sources. Les agents de sécurité ont commencé à expulser les employés du bureau, a déclaré une source.

Stabilité de la plate-forme en question

Twitter, qui a perdu de nombreux membres de son équipe de communication, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Musk rencontrait certains des meilleurs employés pour essayer de les convaincre de rester, a déclaré un employé actuel et un employé récemment décédé qui est en contact avec des collègues de Twitter.

Les départs incluent de nombreux ingénieurs chargés de corriger les bogues et de prévenir les interruptions de service, soulevant des questions sur la stabilité de la plate-forme au milieu de la perte d’employés.

Jeudi soir, la version de l’application Twitter utilisée par les salariés a commencé à ralentir, selon une source proche du dossier, qui a estimé que la version publique de Twitter risquait de casser dans la nuit.

“Si cela se casse, il ne reste plus personne pour réparer les choses dans de nombreux domaines”, a déclaré la personne, qui a refusé d’être nommée par crainte de représailles.

Bien qu’il ne soit pas clair combien d’employés ont choisi de rester, les chiffres mettent en évidence la réticence de certains membres du personnel à rester dans une entreprise où Musk s’est empressé de licencier la moitié de ses employés, y compris la haute direction, et change impitoyablement la culture pour mettre l’accent sur les longues heures et un rythme intense.

Dans une conversation privée sur Signal avec environ 50 membres du personnel de Twitter, près de 40 ont déclaré avoir décidé de partir, selon l’ancien employé.

Et dans un groupe privé Slack pour les employés actuels et anciens de Twitter, environ 360 personnes ont rejoint une nouvelle chaîne intitulée “licenciement volontaire”, a déclaré une personne connaissant le groupe Slack.

Un sondage distinct sur Blind a demandé aux membres du personnel d’estimer le pourcentage de personnes qui quitteraient Twitter en fonction de leur perception. Plus de la moitié des répondants ont estimé qu’au moins 50 % des employés partiraient.

Des cœurs bleus et des émojis de salut ont inondé Twitter et ses salons de discussion internes jeudi, la deuxième fois en deux semaines alors que les employés de Twitter faisaient leurs adieux.

À 18 h HE, plus de deux douzaines d’employés de Twitter aux États-Unis et en Europe avaient annoncé leur départ dans des messages publics sur Twitter examinés par Reuters, bien que chaque démission n’ait pas pu être vérifiée de manière indépendante.

Une équipe de Twitter a décidé de sauter le pas ensemble et de quitter l’entreprise, a déclaré à Reuters un employé qui part.

Dans un coup apparent à l’appel de Musk pour que les employés soient “hardcore”, les biographies du profil Twitter de plusieurs ingénieurs partants jeudi se sont décrites comme des “ingénieurs softcore” ou “ex-ingénieurs hardcore”.