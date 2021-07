Twitter ferme ses bureaux à San Francisco et New York alors que les cas de Covid augmentent

Les piétons utilisent des téléphones portables en passant devant le siège social de Twitter Inc. à San Francisco, Californie, États-Unis

Twitter a annoncé qu’il fermerait immédiatement ses bureaux de San Francisco et de New York alors que les cas de Covid se multiplient à travers le pays.

L’annonce de mercredi intervient deux semaines seulement après que la société de médias sociaux a rouvert ses bureaux dans les deux villes.

« Après un examen attentif des directives mises à jour du CDC, et à la lumière des conditions actuelles, Twitter a pris la décision de fermer nos bureaux ouverts à New York et San Francisco ainsi que de suspendre les futures réouvertures des bureaux, avec effet immédiat », a déclaré un porte-parole de Twitter dans un communiqué mercredi.

La société a ajouté qu’elle continuait de surveiller de près les conditions locales et d’apporter les changements nécessaires qui « donnent la priorité à la santé et à la sécurité de nos Tweeps ».

Twitter est la dernière entreprise de la Bay Area à retarder sa réouverture ou à fermer ses bureaux en raison de la variante delta.

Plus tôt mercredi, Google a annoncé qu’il retarderait le retour des bureaux à octobre. Un mois plus tard que sa date initiale de septembre.

Cette histoire se développe. Restez avec NBC Bay Area pour les mises à jour.