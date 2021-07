Twitter ferme ses bureaux à San Francisco et New York alors que le delta augmente

Twitter a fermé ses bureaux de San Francisco et de New York alors que les cas de COVID-19 augmentent de la variante delta hautement contagieuse, le dernier signe que les entreprises repensent leurs plans de réouverture et prennent de nouvelles précautions contre la propagation du coronavirus.

Les fermetures interviennent seulement deux semaines après que la société de médias sociaux, encouragée par l’augmentation des taux de vaccination COVID, a rouvert les bureaux à 50 % de leur capacité après plus de 16 mois d’employés travaillant à domicile.

« Après un examen attentif des directives mises à jour du CDC, et à la lumière des conditions actuelles, Twitter a pris la décision de fermer nos bureaux ouverts à New York et à San Francisco ainsi que de suspendre les futures réouvertures de bureaux, avec effet immédiat », a déclaré la société dans un communiqué. déclaration à USA TODAY.

Twitter a déclaré qu’il continuerait de surveiller les « conditions locales ».

La variante delta pourrait entraîner davantage de fermetures de bureaux. Sa propagation a également conduit les entreprises américaines à retarder les plans de réouverture, tandis que d’autres n’autorisent que les employés qui ont été vaccinés à retourner au bureau.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, avait prévu que les employés retournent au bureau trois jours par semaine en septembre. Il dit maintenant que les employés ne retourneront au bureau qu’en octobre ou plus tard. Google a déclaré qu’il retarderait le retour au bureau jusqu’à la mi-octobre.

Plus tôt mercredi, Google et Facebook ont ​​annoncé qu’ils rendraient les vaccins obligatoires pour les employés aux États-Unis qui travaillent dans des bureaux.

Ils sont parmi les plus grandes entreprises privées à rendre les vaccinations obligatoires. Les deux sociétés ont déclaré qu’elles feraient des exceptions pour des raisons médicales et autres.

Les Américains non vaccinés représentent la majorité des patients COVID-19 nécessitant une hospitalisation à mesure que la variante delta se propage.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont recommandé mardi que les personnes vaccinées recommencent à porter des masques dans certains espaces intérieurs.