Twitter a annoncé que la société cessait de répondre par fil de discussion aux tweets lancés en mai de cette année pour rendre la conversation «plus facile à lire». La plate-forme de micro-blogging a partagé le développement dans un tweet où elle note que les réponses filetées ont été interrompues après les commentaires des utilisateurs. En outre, la société ferme également son application expérimentale «Twttr» que la société avait lancée aux testeurs en mars 2019. L’application prototype a été conçue pour tester de nouveaux modes de conversation sur la plate-forme.

En commençant par les réponses par thread, la société a commencé à tester la fonctionnalité en mai avec iOS et les utilisateurs Web. La conversation par fil permettait essentiellement aux utilisateurs de répondre à un tweet spécifique, éliminant ainsi l’encombrement d’un long fil Twitter. La fonctionnalité est similaire à l’option Répondre aux commentaires de Facebook et de même, pour afficher toute la conversation, les utilisateurs doivent sélectionner le bouton « Afficher les réponses ». Twitter, dans son dernier article, affirme que la disposition des réponses rendait «plus difficile» la lecture et la participation des utilisateurs aux conversations. « Nous avons donc désactivé ce format pour travailler sur d’autres moyens d’améliorer les conversations sur Twitter », poursuit le post.

De même, la société ferme officiellement son prototype d’application, à savoir Twttr, qui était disponible pour les testeurs depuis mars 2019. La société a ajouté que les testeurs doivent passer à l’application Twitter régulière pour profiter de ses services. Dans un tweet, Twitter a déclaré: « Nous apprécions les commentaires que vous nous avez donnés lors de cette exécution de notre prototype d’application twttr. Pour l’instant, nous la désactivons afin que nous puissions travailler sur de nouveaux tests pour améliorer l’expérience de conversation sur Twitter. » L’application expérimentale a été introduite pour la première fois au Consumer Electronics Show (CES) 2019. Son objectif principal est de tester des fonctionnalités expérimentales telles que de nouvelles conceptions pour les conversations filetées, d’appliquer des étiquettes et des réponses codées par couleur, entre autres. Pour le moment, la date exacte d’arrêt de Twttr reste incertaine.