Twitter fera “beaucoup de choses stupides” – Musk – RT World News

Le nouveau PDG de la plate-forme a supprimé la coche “officielle” quelques heures après son introduction

Elon Musk a déclaré que sa refonte de Twitter impliquerait “beaucoup de choses stupides” après il “tué” une fonctionnalité où les comptes de haut niveau recevraient une coche «officielle» distincte de la coche bleue pour les abonnés payants.

Les coches grises sont apparues sur certains comptes mercredi, un jour après que la responsable du produit Twitter, Esther Crawford annoncé que ces marques seraient utilisées pour distinguer les grands comptes publics – comme ceux appartenant à “des sociétés commerciales, des partenaires commerciaux, de grands médias… et certaines personnalités publiques” – des abonnés payants, qui reçoivent le chèque bleu jusqu’alors réservé aux grands noms.

Deux heures après que l’influenceur technologique Marques Brownlee a remarqué son chèque gris, il a publié une mise à jour indiquant “c’est maintenant parti.”

Musc commenté sur le poste de Brownlee, confirmant qu’il avait “je viens de le tuer” et que le chèque bleu resterait “le grand niveleur.”

“Veuillez noter que Twitter fera beaucoup de choses stupides dans les mois à venir”, Musk a tweeté mercredi, ajoutant que la société « gardera ce qui fonctionne et changera ce qui ne fonctionne pas.

Depuis qu’il a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars le mois dernier et déclaré son intention de devenir PDG de l’entreprise, Musk a apporté un certain nombre de modifications à la plate-forme de médias sociaux. Le milliardaire SpaceX et Tesla a licencié 50% du personnel de l’entreprise – en se concentrant principalement sur les personnes impliquées dans les départements controversés de modération de contenu et de «confiance et sécurité» – et a déployé des coches bleues et des fonctionnalités supplémentaires pour les utilisateurs prêts à payer 8 $ par mois.

“Il n’y a plus de vaches sacrées dans les produits sur Twitter”, Crawford commenté. “Elon est prêt à essayer beaucoup de choses – beaucoup échoueront, certains réussiront. L’objectif est de trouver la bonne combinaison de changements réussis pour assurer la santé et la croissance à long terme de l’entreprise.