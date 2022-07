Twitter félicite l’haltérophile Jeremy Lalrinnunga pour avoir remporté l’or au CWG 2022

L’haltérophile indien Jeremy Lalrinnunga a remporté dimanche la deuxième médaille d’or de l’Inde aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 avec une performance dominante dans l’épreuve d’haltérophilie masculine de 67 kg.

Le joueur de 19 ans a remporté l’épreuve avec un effort combiné de 300 Kg en arraché, et épaulé-jeté.

Bien qu’il n’ait pas pu décrocher sa troisième tentative à l’arraché, il s’est dirigé vers la variante clean and jerk de l’événement avec une levée massive de 140 kg, menant la manche avec 10 kg de plus que son concurrent le plus proche, Umoafia Edidiong Joseph du Nigeria qui a remporté la médaille de bronze.

Twitter a éclaté après que le joueur de 19 ans ait remporté la deuxième médaille d’or pour l’Inde après que Mirabai Chanu en ait remporté une dans la catégorie des 49 kg. Les gens ont commencé à féliciter et à féliciter le jeune.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Le ministre des Sports Anurag Thakur a félicité Jeremy Lalrinnunga. Il a écrit, ‘Jeremy’s OR en haltérophilie 67 kg hommes en GTC 2022 est un exemple parfait de la croissance d’un athlète de Khelo India au groupe central TOPS. Vous avez également battu le record des Jeux. L’Inde est fière de vous.

. @raltejeremy‘s GOLD en haltérophilie 67 kg hommes en #CWG2022 est un exemple parfait de la croissance d’un athlète de Khelo India au groupe central TOPS. Vous avez également battu le record des Jeux. L’Inde est fière de vous. #Cheer4India pic.twitter.com/4rW1DqYAbF — Anurag Thakur (@ianuragthakur) 31 juillet 2022

L’ancien joueur de cricket Munaf Patel a partagé son bonheur sur Twitter en appréciant l’approche de Jeremy.

L’ancien joueur de cricket indien et actuel député Gautam Gambhir a également tweeté pour féliciter le jeune.

Le commentateur Harsha Bhogle a déclaré qu’il était fier du médaillé d’or de 19 ans.

#JeremyLalrinnunga. Juste 19 ans ! Et l’or déjà. Fier de toi. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) 31 juillet 2022

Le politicien Srinivas BV considérait Jeremy comme «la véritable incarnation de la détermination et du travail acharné».

Un autre jour, un autre or 🥇 Félicitations les plus sincères à #JeremyLalrinnunga pour avoir obtenu la médaille d’or 🥇 au CWG 2022. Vous êtes la véritable incarnation de la détermination et du travail acharné. Moment de fierté pour chaque indien ❤️✊ pic.twitter.com/LtZx7qZi0B — Srinivas BV (@srinivasiyc) 31 juillet 2022

Le joueur de cricket Prasidh Krishna a également félicité Jeremy Lalrinnunga.

Félicitations Jérémy Lalrinnunga 🥇

Inspiration pour bien d’autres 🙌💪#CWG2022 – Prasidh Krishna (@prasidh43) 31 juillet 2022

La chanteuse Palak Muchhal a également partagé son bonheur sur la plateforme de médias sociaux. Elle a écrit : « Yayyyyyyy ! Encore un pour l’Inde ! Jeremy Lalrinnunga remporte la MÉDAILLE D’OR dans la catégorie Hommes 67 kg aux #CommonwealthGames2022 Félicitations.

L’acteur Shashank Arora a également félicité Jeremy pour la médaille d’or. Il a écrit : « @raltejeremy, 19 ans, du Mizoram. Vous nous rendez si fiers. Voici beaucoup d’autres médailles d’or pour vous. Félicitations #JeremyLalrinnunga”.

âgé de 19 ans @raltejeremy du Mizoram. Vous nous rendez si fiers. Voici beaucoup d’autres médailles d’or pour vous. 🤍 Félicitations #JeremyLalrinnunga pic.twitter.com/h73fTgH4Gx — Shashank Arora (@ShashankSArora) 31 juillet 2022

Les efforts de Lalrinnunga ont aidé l’Inde à remporter la cinquième médaille aux Jeux du Commonwealth 2022 en cours. Il a suivi ses collègues haltérophiles Bidyarani Devi (argent dans la catégorie 55 kg femmes), Mirabai Chanu (or, catégorie 49 kg femmes), Sanketh Sargar (argent, catégorie 55 kg hommes) et Gururaja Poojary (Bronze, catégorie Hommes 61 kg) en montant sur le podium.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici