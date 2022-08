Twitter félicite le boxeur Nitu Ghanghas pour avoir remporté la première médaille d’or de boxe de l’Inde au 2022 CWG

Nitu Ghanghas a battu la favorite anglaise Demie-Jade Resztan 5-0 chez les femmes de 48 kg pour donner à l’Inde sa première médaille d’or en boxe lors de cette édition des Jeux du Commonwealth à Birmingham.

Nitu a éclipsé le médaillé de bronze des championnats du monde 2019 en Angleterre par un verdict unanime 5-0. Malgré le désavantage de taille, le médaillé d’or des Jeux asiatiques était le meilleur pugiliste des deux.

Plus tôt, Nitu a prévalu sur la Canadienne Priyanka Dhillon en décrochant une victoire du RSC (Referee Stops Contest) dans la catégorie de poids minimum en demi-finale.

Les gens sont allés sur Twitter pour féliciter la jeune boxeuse et lui faire des éloges.

Le président de l’Inde, Draupadi Murmu, n’a pas tardé à tweeter et à apprécier les efforts du boxeur de 21 ans. Elle a écrit, “Félicitations les plus sincères à l’immense talent de Nitu pour avoir remporté l’or en boxe aux Jeux du Commonwealth. Vous avez créé l’histoire du sport en frappant, en accrochant et en défendant votre chemin vers le sommet. Votre esprit indomptable et vos compétences exceptionnelles à un si jeune âge sont admirables.

Félicitations les plus sincères à l’immense talent de Nitu pour avoir remporté l’or en boxe à #Jeux du Commonwealth. Vous avez créé l’histoire du sport en frappant, en accrochant et en défendant votre chemin vers le sommet. Votre esprit indomptable et vos compétences exceptionnelles à un si jeune âge sont admirables. — Président de l’Inde (@rashtrapatibhvn) 7 août 2022

La commentatrice de cricket Harsha Bhogle a également félicité le boxeur. Il a salué les efforts des athlètes féminines de l’Inde.

PV Sindhu, Savita Punia, Nitu Ghanghas… Dans tous les sports, tant de stars. Les athlètes féminines indiennes nous rendent fières. – Harsha Bhogle (@bhogleharsha) 7 août 2022

Kiren Rijiju, l’actuel ministre du Droit et de la Justice et ancien ministre des Sports, a également félicité le boxeur sur la plateforme de médias sociaux.

Une autre médaille d’or🥇pour l’Inde. Félicitations à notre boxeuse Nitu Ganghas pour avoir remporté l’or dans la catégorie poids minimum féminin au #CommonwealthGames2022. Le champion du monde de la jeunesse est maintenant un champion des Jeux du Commonwealth. pic.twitter.com/8OZ4xuRyB9 – Kiren Rijiju (@KirenRijiju) 7 août 2022

De nombreuses autres célébrités sont allées sur Twitter pour féliciter Nitu Ghangas :

Nos filles brillent le plus! Les femmes obtiennent le bronze au hockey, Nitu Ghanghas obtient l’or en boxe 🇮🇳 pic.twitter.com/XgXHvrbDtN – Gautam Gambhir (@GautamGambhir) 7 août 2022

🎉💪🏼🔥NITU GHANGHAS OBTIENT L’OR !!! 🔥💪🏼🎉 Nitu, déjà double championne du monde de la jeunesse, a réussi des combinaisons sensationnelles en route vers la médaille d’or dans l’épreuve de boxe féminine des 48 kg ! J’ai hâte qu’elle domine le monde de la boxe et qu’elle ait une fantastique carrière de boxe !!

🎉💪🏼 pic.twitter.com/TsSCXnKwsa — Nisith Pramanik (@NisithPramanik) 7 août 2022

Félicitations les plus sincères au boxeur indien #NituGhanghas pour avoir remporté l’or en 48 kg femmes à #CommonwealthGames22 Jeux.

Plus de pouvoir pour vous.

👏👏👏 pic.twitter.com/tJCSsKqy9J – Ashoke Pandit (@ashokepandit) 7 août 2022

Nos filles commencent la journée sur une note gagnante. Maintenant, notre boxeuse Nitu Ghanghas remporte la médaille d’or dans la catégorie féminine de 48 kg et ramène la gloire à la maison.

Notre décompte ne cesse d’augmenter à #CommonwealthGames2022 pic.twitter.com/lDdIRHHvUY – Baijayant Jay Panda (@PandaJay) 7 août 2022

Nitu a remporté ses premiers championnats nationaux en 2015. Elle a de nouveau montré ses prouesses sur la grande scène en remportant la médaille d’or au Championnat du monde de la jeunesse en Hongrie.

En 2022, elle a remporté la médaille d’or au tournoi Strandja Memorial avant de terminer en quart de finale des Championnats du monde.

