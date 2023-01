Twitter fait l’objet d’une plainte en justice en Allemagne pour contenu antisémite

Un groupe d’étudiants juifs et une association anti-discours de haine ont déposé une plainte légale contre Twitter devant un tribunal allemand, ont-ils déclaré mercredi, arguant que l’entreprise n’avait pas supprimé le contenu antisémite.

L’Union européenne des étudiants juifs et HateAid ont critiqué ce qu’ils ont décrit comme un manque de modération concernant les contenus susceptibles d’inciter à la haine.

La plainte, déposée auprès d’un tribunal de Berlin, concerne six messages qui, selon les groupes, étaient antisémites mais non supprimés bien qu’ils aient été signalés. Dans un cas, la suppression d’un message qui niait l’Holocauste a été explicitement refusée, ont indiqué les groupes.

La négation de l’Holocauste est un crime en Allemagne.

Dans un communiqué, HateAid et l’EUJS ont déclaré qu’ils essayaient d’établir si les utilisateurs de Twitter ont le droit légal de faire respecter les termes et conditions de Twitter, comme ne pas tolérer les menaces et les comportements haineux. Twitter n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.